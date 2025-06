Il caldo non molla la presa, ma in settimana si torna a respirare

La colonnina di mercurio ci sta ricordando che nonostante siamo appena al 15 di giugno, siamo già in piena estate. Il termometro in questi ultimi due giorni si è spinto ben oltre i 30 gradi in quasi tutte le località pontine.

Fa più caldo nell’entroterra e soprattutto lontano dal mare, ma in realtà fa caldo ovunque.





La giornata di domenica, comunque, dovrebbe rappresentare il picco di questa prima vera ondata africana dell’estate 2025. Da lunedì la colonnina di mercurio dovrebbe iniziare progressivamente a scendere. Con essa calerà anche l’afa e si abbasseranno leggermente sia le minime che le massime.

Attenzione, però, perché da inizio settimana oltre al calo delle temperature si entra in una fase di possibile instabilità pomeridiana.

Non sono esclusi temporali, anche intensi che possono crearsi velocemente nell’entroterra e raggiungere anche il litorale. Come spesso accade in queste fasi, sarà difficile sapere con largo anticipo dove si verificheranno tali fenomeni che potrebbero essere molto circoscritti, facendo sembrare in due situazioni meteo molto diverse tra loro anche località vicine e distanziate solo da pochi chilometri.