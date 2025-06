Avances alla stazione, denunciato per violenza sessuale e atti osceni

Nella giornata di venerdì gli agenti della Polizia di Stato sono stati chiamati ad intervenire presso la stazione ferroviaria di Fondi.

A chiamare le forze dell’ordine una giovane donna che lamentava il tentativo di violenza sessuale, a seguito di avances non gradite accompagnate da tentativi di effusioni. Il tutto addirittura con atti osceni in luogo pubblico.





Secondo quanto raccontato dalla giovane agli agenti, infatti, l’uomo italiano con la scusa di chiedere di poter utilizzare l’accendino, si era toccato i genitali alla presenza della donna.

Arrivati immediatamente sul posto, gli agenti di Polizia hanno notato come l’uomo non fosse in possesso di documenti e per tale motivo è stato accompagnato in commissariato per essere identificato.

Per lui è scattata una pesante denuncia per violenza sessuale e anche una segnalazione per atti osceni in luogo pubblico che possono valergli una sanzione amministrativa fino a 30 mila euro.

Per lui è scattato anche il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Fondi.