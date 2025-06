Abuso di sostanze stupefacenti e stalking, finisce in carcere

Nei guai è finito un uomo di Napoli già noto alle forze dell’ordine per abuso di sostanze stupefacenti e accusato di stalking nei confronti del fratello.

Proprio questa vicenda nei confronti del fratello aveva portato il familiare a sporgere denuncia dalla quale era scaturita una prima misura restrittiva. L’uomo, infatti, spesso si recava dal fratello chiedendogli insistentemente soldi.





Tale atteggiamento era diventato sempre più invadente, tant’è che si era manifestato anche nei pressi del negozio gestito dal consanguineo arrivando a minacciarlo anche dinanzi ai clienti.

Le richieste insistenti di denaro per acquistare la droga avevano portato a far scattare la misura di allontanamento con tanto di braccialetto elettronico da scontare a Formia. Peccato che lo steso uomo aveva più volte tentato di infrangere tale misura scagliandosi anche contro gli agenti che dovevano vigilare sul rispetto delle prerogative imposte per legge.

Il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha dunque ordinato la custodia cautelare in carcere.