Terracina, giugno fitto di eventi al Tempio di Giove e al Teatro romano

Un giugno 2025 fitto di eventi al Tempio di Giove Anxur e al Teatro Romano di Terracina, su impulso della Fondazione Città di Terracina, che gestisce le due aree archeologiche, sempre con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Terracina.

Sabato 14 e domenica 15 giugno, in due turni alle 18:00 e alle 19:00, inaugura “Racconti Singolari”: nuovo progetto di storytelling al Tempio e al Teatro, nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia.





La Fondazione, infatti, sceglie di varare questa nuova proposta, che pone in luce aspetti particolari e stratificazioni secolari delle due aree archeologiche, in occasione della prestigiosa iniziativa internazionale, in corso dal 13 al 15 giugno e coordinata dall’lnstitut national de recherches archéologiques préventives, promossa dal Ministero della Cultura transalpino, con il patrocinio del Consiglio d’Europa e l’adesione in Italia del MIC – Ministero della Cultura.

Grande protagonista, a Terracina, sarà il Medioevo. Al Santuario di Monte Sant’Angelo (area archeologica del Tempio di Giove Anxur), alle 18:00 e alle 19:00 del 14 e 15 giugno, i visitatori potranno infatti approfittare di un’apertura straordinaria dell’Oratorio cristiano e ammirare i suoi straordinari affreschi. Attualmente chiuso per importanti restauri, l’Oratorio sorse nel VI secolo in quello che, in epoca preromana, era stato il “Piccolo Tempio” dedicato alla dea Feronia, e apparteneva al complesso del Monastero Benedettino di Sant’Arcangelo. L’appuntamento è all’ingresso del Tempio (piazzale G. Loffredo).

Al Teatro Romano, nelle stesse date e orari, si racconterà invece l’urbanistica che si sovrappose nel Medioevo all’intero Foro Emiliano, con il racconto sulle splendide Case Torre del Duecento e la loro sorte fino alla scoperta del lastricato antico nell’Ottocento, e il fortunoso riaffioramento del Teatro dopo il bombardamento alleato del 1943. Ci si trova alle Favisse, in via A. Garibaldi 104.

In entrambi i casi, il prezzo speciale al pubblico è di 5 euro e la prenotazione obbligatoria (t. 0773/359346, 335/1659813; info@fondazioneterracina.it).

Ancora domenica 15 giugno, alle 20:45, un nuovo evento musicale gratuito al Teatro Romano: il Coro A.N.A. – Associazione Nazionale Alpini di Latina, diretto dal Maestro Roberto Stivali e riconosciuto come uno dei migliori d’Italia, si esibirà per la prima volta all’interno di un monumento archeologico. Portavoce di tradizioni antiche, con i suoi trenta elementi, proporrà un repertorio, tutto cantato “a cappella” e senza strumentisti, di canti della tradizione alpina e di montagna, della storia italiana e dell’Agro Pontino, oltre ad alcuni brani originali. La prenotazione è obbligatoria (t. 0773/359346, 335/1659813; info@fondazioneterracina.it).

Non termina qui il mese di eventi: nel Teatro Romano, venerdì 20 e sabato 21 giugno, in affiancamento alle giornate di “Mangiare con Gusto” realizzate da Eccellenze d’Italia con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Terracina, la Fondazione Città di Terracina propone momenti di condivisione tra archeologia e armonia psicofisica.

In entrambe le giornate, in due turni alle 19:00 e alle 21:00, sarà possibile partecipare alle visite serali del Teatro: al tramonto o sotto le stelle, si esplorerà la meraviglia archeologica del centro storico cittadino, accompagnati dalle spiegazioni di personale specializzato della Fondazione.

Il costo è di 7 euro e la prenotazione obbligatoria (t. 0773/359346, 335/1659813; info@fondazioneterracina.it).

Sempre nell’ambito della manifestazione dedicata buon cibo, sabato 21 giugno 2025, alle ore 18:00 e alle ore 20:00, in occasione dello Yoga International Day, il Teatro Romano di Terracina sarà la millenaria e sognante quinta per lo Yoga Flow a cura di APVT WorkOut: le note lezioni di Vinyasa “flow” di APTV, con speciali cuffie wireless per vivere un momento di equilibrio, relax e connessione, nel rispetto del luogo e immersi nella storia. L’esperienza è a pagamento e i posti limitati (informazioni e prenotazioni obbligatorie: APVT WorkOut, t. 349/4682262).