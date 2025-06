Armi, munizioni e oltre un chilo di droga: un arresto ad Aprilia

Ad Aprilia la polizia ha tratto in arresto un uomo, trovato in possesso di armi comuni da sparo clandestine, munizioni e droga.

L’arresto è frutto dell’attività investigativa posta in essere dagli agenti del Commissariato di di Cisterna di Latina, a seguito della quale era emersa la concreta possibilità che l’uomo, soggetto con diversi precedenti di polizia, potesse detenere illegalmente all’interno di un esercizio commerciale armi e munizioni varie.





Le ipotesi investigative, sviluppate attraverso servizi specifici degli investigatori, hanno dato il via alle attività di perquisizione. All’arrivo dei poliziotti infatti l’uomo ha subito consegnato una pistola cosiddetta scacciacani, privata del tappo rosso, ma con canna occlusa e quindi inoffensiva, che deteneva in una zona riservata alla reception della clientela.

Nel prosieguo delle attività di perquisizione i poliziotti hanno trovato altre due pistole originariamente costruite come scacciacani, ma modificate nella canna (ed aventi entrambe il percussore funzionante, tali da renderle potenzialmente offensive), nonché 100 cartucce calibro 9 x 21, una cartuccia 380 Auto Gfl calibro 9 ed una pistola ad aria compressa, privata del tappo rosso, con relative due confezioni di piombini calibro 4,5 mm, che erano nascoste all’interno di un disimpegno posto sul retro dell’attività commerciale.

Occultato all’interno di un’intercapedine del controsoffitto, all’interno di un involucro trasparente sottovuoto, è stato inoltre scoperto un ordigno artigianale. Verosimilmente una “bomba carta”, contente polvere da sparo e miccia detonante.

Oltre alle armi, gli investigatori hanno trovato anche diverse tipologie di sostanze stupefacenti già divise in dosi e verosimilmente destinate allo spaccio. E in particolare hashish del peso complessivo di 1.021,70 grammi; sette dosi di sostanza solida di colore bianco, verosimilmente “crack” per un peso al lordo pari a 35,88 grammi; cinque buste trasparenti contenenti verosimilmente cocaina per un peso lordo pari a 86,27 grammi; quattro buste in nylon trasparente contenenti marijuana del peso al lordo di 56,20 grammi e ulteriore sostanza resinosa di colore marrone, verosimilmente altra hashish, del peso al lordo di 8,20 grammi.

Dove era nascosta la droga inoltre è stato rinvenuto anche diverso materiale atto al taglio ed al confezionamento delle sostanze stupefacenti, a cui si sono aggiunti numerosi appunti manoscritti contenti l’indicazione di cifre e nominativi, tutto sottoposto a sequestro da parte degli investigatori.

Alla luce di quanto emerso l’uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

“Un’altra brillante operazione dei poliziotti del Commissariato di Cisterna condotta in un territorio come quello di Aprilia, che recentemente è stato teatro di diversi episodi delittuosi riguardanti lo spaccio di droga e l’uso di armi”, evidenzia la Questura.