Spacciatore di shaboo in bici fermato dagli agenti

Durante un normale servizio di pattuglia, gli agenti della Polizia di Cisterna di Latina hanno individuato un uomo di origini filippine, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista della pattuglia, l’uomo, che si trovava in bicicletta, ha cercato di deviare il percorso, un comportamento che ha insospettito gli agenti, spingendoli a fermarlo per un controllo più approfondito.

Nel corso dell’ispezione, il soggetto ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di droga, il che ha portato gli agenti a sospettare che potesse averne altra nella sua abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: nella sua casa sono stati rinvenuti altri 5 grammi della stessa sostanza, nota come Shaboo, una metanfetamina estremamente potente venduta sotto forma di cristalli o frammenti simili a vetro. Oltre alla droga, sono stati trovati strumenti per il confezionamento, tra cui un bilancino di precisione.





Su disposizione del Pubblico Ministero, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.