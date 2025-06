“Politica e pensiero”, la presentazione del libro del giornalista Covotta

Venerdì 20 giugno alle ore 19:00, presso il Chiostro di San Domenico a Fondi, si terrà un incontro pubblico con il giornalista Rai Andrea Covotta, responsabile dei giornalisti del Quirinale e autore del libro Politica e pensiero. Storie e personaggi dei partiti del Novecento.

L’iniziativa, moderata dal giornalista Simone Nardone, vuole offrire uno spazio di riflessione sulla storia politica italiana, analizzando le tappe fondamentali che hanno segnato il cammino della nostra democrazia: dalla fine della guerra all’Assemblea Costituente, dai governi di centrosinistra al compromesso storico, fino al tragico epilogo del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro. Il libro di Covotta racconta le vicende di un’Italia in trasformazione, mettendo in luce il ruolo decisivo svolto dai grandi protagonisti della politica del Novecento, ma anche dei “tessitori” meno noti, che hanno lavorato per costruire ponti tra mondi diversi: cattolici, comunisti, socialisti e laici.





L’incontro vuole essere un’occasione per rileggere quella stagione di impegno e confronto, con l’obiettivo di comprendere meglio l’attuale scenario politico e civile. L’evento è promosso da Azione Cattolica, Associazione Culturale Vittorio Bachelet, Obiettivo Comune, ANPI Sezione di Fondi “Pietro Ingrao”, Un Ponte Per Comitato Pontino, Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” e Associazione Lazio Nuovo in collaborazione con la libreria “Il seme” e con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. L’ingresso è libero.

La cittadinanza è invitata a partecipare.