Persona allontanata dalla stazione e straniero verso il rimpatrio

Agenti del commissariato e della Polizia Locale in azione a Fondi presso la stazione ferroviaria, allontanando un cittadino italiano con precedenti per reati contro il patrimonio.

Secondo le ricostruzioni e le immagini raccolte grazie alla preziosa collaborazione della Polizia Locale, l’uomo avrebbe cercato di danneggiare un taxi e avrebbe sputato contro un’autovettura di un conducente con licenza comunale, il quale ha immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità.





Ma non solo, anche un rimpatrio di un cittadino marocchino con precedenti protagonista di diversi episodi di microcriminalità.

Per tale motivo l’uomo è stato trasferito presso il centro rimpatri di Roma. In realtà, l’uomo avrebbe avanzato la richiesta di protezione internazionale ma per via della situazione irregolare adesso si dovrà decidere se accordare la richiesta di asilo o procedere con il rimpatrio presso il Paese d’origine.