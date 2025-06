Fa un incidente ed è positivo a droga e alcool, denunciato e patente ritirata

La Polizia di Stato di Terracina, nella giornata di ieri (martedì, ndr), ha denunciato in stato di libertà un uomo di Terracina, classe 1982, coinvolto in un sinistro stradale e trovato positivo alle sostanze stupefacenti.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti su segnalazione di un incidente stradale tra due veicoli, di cui uno guidato dall’uomo. A seguito dei rilievi, le parti coinvolte nel sinistro sono state trasportate in ospedale per le cure mediche e per gli accertamenti finalizzati alla verifica dell’assunzione di alcool o droghe da parte dei conducenti, ma l’uomo, subito dopo il trasporto in ospedale, ha tentato di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.





Rintracciato dagli agenti, è stato sottoposto agli accertamenti previsti, da cui è emersa la positività all’assunzione di cocaina ed alcool.

Alla luce dei risultati emersi, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e droga e contestualmente gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente.