Referendum, ecco i numeri in terra pontina

I referendum che hanno tenuti aperti i seggi domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 sono stati invalidati in quanto il quorum non è stato raggiunto, ma i dati sull’affluenza e non solo, impongono alcune riflessioni. Il dato complessivo dell’affluenza al termine delle operazioni di voto è stato del 29,89% degli aventi diritto, percentuale che risente di un dato basso della circoscrizione Estero 23,76% a fronte di quello dell’Italia 30,58%.

Le regioni in cui l’affluenza è stata più alta sono state la Toscana (superiore al 39%) e l’Emilia Romagna (superiore al 38%). Nel Lazio, il dato è stato più alto della media nazionale (31,86%), ma basta vedere i dettagli territoriali per capire che è stata la città metropolitana di Roma a raccogliere numeri di votanti elevati (oltre il 33%) a fronte di dati sotto media nel resto delle province.





Quella pontina è stata la provincia del Lazio con la percentuale di aventi diritto che si sono recati alle urne più basso: 24,57%.

Anche in questo caso ci sono enormi differenze territoriali tra i vari centri: la percentuale più bassa di elettori andati alle urne è stata registrata a Monte San Biagio (15,01%). Sotto la soglia del 20% anche i centri di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo, Sonnino e Fondi.

Solo tre, invece, i centri a livello provinciale che hanno superato il 30% dell’affluenza: Cori (34,34%), Norma (33,63%) e Itri (30,04%).