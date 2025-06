Monte San Biagio, il comitato per i “sì” al referendum ringrazia

Il Comitato di Monte San Biagio per la campagna referendaria “5 Sì” ha visto la partecipazione di SPI-CGIL Lega Terracina, Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS, Presidio Libera Sud Pontino – Don Cesare Boschin, Partito Democratico Monte San Biagio. Nei mesi scorsi ha promosso numerose attività sul territorio e una capillare campagna informativa, con l’obiettivo di dare risalto ai temi referendari e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto.

Le consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno hanno riguardato temi di fondamentale importanza per il nostro Paese: dalla lotta al precariato alla sicurezza e ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, fino alla questione della cittadinanza per coloro che risiedono in Italia da oltre cinque anni, contribuendo attivamente alla nostra società con il loro lavoro e le loro tasse.





Il Comitato di Monte San Biagio ringrazia il 15% dei cittadini di Monte San Biagio in particolare giovani studenti, lavoratori e precari, che hanno scelto di esprimere la propria preferenza, dimostrando un’attenzione e una partecipazione attiva ai processi democratici.

Come dichiarato dal Comitato: “Il nostro lavoro non si ferma qui: continueremo a porre al centro del dibattito pubblico l’ascolto delle esigenze dei cittadini, la difesa dei beni comuni e dei diritti fondamentali, con un’attenzione particolare alle persone in condizioni di svantaggio”.