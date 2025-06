L’estate alza la voce, fino a domenica il caldo africano

Fa già caldo, ma lo farà molto di più nei prossimi giorni. È il segno inequivocabile che l’anticiclone africano è pronto ad entrare a gamba tesa su tutta l’Italia almeno fino al prossimo week end.

Già da qualche giorno nel centro Italia e sulla provincia pontina la colonnina di mercurio si sta facendo sentire per livelli più caldi e con essa, anche l’aumento dell’afa.





Da mercoledì, però, i livelli di caldo potrebbero tendere ad essere più impattanti soprattutto nelle città nelle ore centrali della giornata e nelle zone lontane dal mare. Nono sono esclusi punte di temperature percepite prossime ai 35 gradi.

Per le location più vicine al litorale la situazione dovrebbe essere più sopportabile per via della brezza marina legata a temperature delle acque ancora fresche.

Occhio alle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica quando, potrebbero presentarsi i fenomeni delle cosiddette notti tropicali ben sopra i 20 gradi.