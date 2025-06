Insegue la ex e la sperona con l’auto dopo averla seguita con il gps

Momenti di terrore per una donna di 44 anni che è stata vittima di un violento inseguimento da parte del suo ex compagno, un 32enne residente in provincia di Trapani. L’uomo, incapace di accettare la fine della loro relazione, ha percorso centinaia di chilometri per raggiungerla, mettendo in atto un comportamento ossessivo e pericoloso.

La vicenda è iniziata quando la donna si è accorta della presenza del suo ex in un locale pubblico di Fondi. Per evitare il confronto, ha deciso di andarsene immediatamente in auto, ma lui l’ha seguita, dando inizio a un inseguimento per le strade di Terracina. Durante il tragitto, l’uomo ha speronato più volte la vettura della donna, fino a farla uscire di strada e schiantare contro un albero. Non soddisfatto, ha cercato di aprire la portiera per raggiungerla, ma fortunatamente alcuni passanti, testimoni della scena, sono intervenuti e hanno chiamato i Carabinieri.





Nel frattempo, il 32enne si era dato alla fuga, ma le forze dell’ordine hanno subito diramato le ricerche. Poche ore dopo, una pattuglia ha individuato l’uomo nelle vie della città, arrestandolo in flagranza di reato.

Le indagini hanno rivelato un particolare inquietante: il persecutore aveva precedentemente installato un dispositivo GPS sull’auto della vittima, permettendogli di monitorarne ogni spostamento. Inoltre, il giorno prima dell’aggressione, l’aveva minacciata telefonicamente, dicendole che sarebbe venuto a ucciderla.

A seguito dell’incidente, la donna è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Terracina per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.