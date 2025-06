Ci sono i sigilli al ristorante, ma vengono rimossi: denunciato il custode

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Monte San Biagio hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 44 anni residente a Fondi, già noto alle forze di polizia.

Nello specifico i Carabinieri, nel corso di un sopralluogo per verificare le prescrizioni che erano state imposte all’uomo nominato come custode di un ristorante del luogo, sottoposto a sequestro lo scorso 28 maggio dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e dall’A.S.L. di Latina, a causa delle carenze igienico-sanitarie, hanno rilevato la rimozione dei sigilli apposti in occasione dei sigilli.





Pertanto, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto a denunciare, in stato di libertà, il custode .