Un suv a noleggio per la truffa con le monetine: una denuncia a Cisterna

Nella mattinata di giovedì scorso, durante un servizio di controllo in corso della Repubblica, una pattuglia della polizia locale di Cisterna di Latina ha notato una Volkswagen T-Cross grigia che, alla vista degli agenti, si è allontanata repentinamente dirigendosi verso l’area adiacente un distributore di carburante.

L’insolita e improvvisa manovra ha destato sospetti negli operatori, che hanno deciso di procedere a un controllo del veicolo. Alla guida è stato identificato un cittadino di nazionalità peruviana, privo di documenti d’identità e senza alcuna documentazione che giustificasse il possesso dell’autovettura.





L’uomo è stato quindi accompagnato presso il Comando di polizia locale per accertamenti più approfonditi. Dalle verifiche è emerso che il suv era stato impiegato per commettere reati in varie località italiane, utilizzando il metodo della cosiddetta “tecnica della monetina”: i malfattori gettano a terra delle monete per distrarre la vittima, approfittando del momento per sottrarre con destrezza effetti personali e denaro presenti all’interno del veicolo. Diverse denunce relative a episodi simili, in particolare ai danni di donne e anziani, sono state presentate in varie regioni.

Ulteriori accertamenti hanno anche rivelato che il veicolo, noleggiato nel novembre 2024, non era mai stato restituito alla società di noleggio e che le relative rate non erano state corrisposte. L’auto veniva utilizzata per spostamenti su tutto il territorio nazionale, finalizzati alla commissione di reati.

Il conducente è stato denunciato a piede libero per ricettazione, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro e verrà restituito al legittimo proprietario. “Si evidenzia come l’utilizzo di auto a noleggio per attività criminali sia una pratica sempre più diffusa, finalizzata a ostacolare l’identificazione dei responsabili”, sottolinea la polizia locale.