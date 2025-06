Quindicenne rapina un locale di Latina: dopo la denuncia, l’avviso orale

Nell’ambito dell’azione incisiva volta alla prevenzione e repressione dei reati commessi da soggetti potenzialmente pericolosi, la Questura di Latina ha emesso un avviso orale nei confronti di un 15enne, soggetto appartenente ad una famiglia già nota alle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari, il quale qualche giorno fa si era reso responsabile di una rapina ai danni di un locale situato nel centro del capoluogo pontino.

Dagli accertamenti effettuati a seguito dei fatti, era emerso che lo stesso si era avvicinato alla cassa e, minacciando l’addetto del negozio sostenendo di essere in possesso di una pistola, lo aveva spaventato tanto da farlo allontanare ed ottenere campo libero per prendere il registratore di cassa con l’incasso della serata.





Una condotta, quella posta in essere dal giovane, che gli è costata la denuncia alla procura dei Minori di Roma per il reato di rapina. Attraverso la valutazione degli strumenti di prevenzione operata dai poliziotti della Divisione Anticrimine, ritenendolo soggetto socialmente pericoloso grazie alla novità introdotta dal Decreto Legge numero 123 del settembre 2023 (cosiddetto decreto Caivano), che ha introdotto “misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e criminalità minorile”, il questore di Latina Fausto Vinci ha dunque emesso nei confronti del 15enne la misura dell’avviso orale. Una misura prima applicabile solo ai maggiorenni ed oggi estesa anche al minorenne che ha compiuto il 14esimo anno di età, proprio per dare una spinta alla prevenzione della violenza giovanile.

“Il provvedimento – ricorda la Questura – consiste nell’avviso che viene rivolto al destinatario di cambiare immediatamente condotta, tenendo un comportamento conforme alla legge, con l’avvertenza che, qualora non si ottemperasse, potrebbe darsi corso nei suoi confronti alla proposta di applicazione di una più grave misura di prevenzione”.

“Si tratta di un provvedimento importante soprattutto per dare un segnale, non solo ai giovanissimi responsabili di reati, ma anche alle loro famiglie, considerato che si tratta una misura ad afflittività potenzialmente crescente e che in caso di reiterazione di condotte criminose prevede la possibilità di applicazione di misure ben più afflittive”.