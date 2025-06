Formia, Frz: “A maggio raggiunto il 71,90% di raccolta differenziata”

“Formia continua a distinguersi nel panorama regionale per l’attenzione all’ambiente e per l’impegno dei suoi cittadini nella raccolta differenziata. A maggio è stato raggiunto l’incredibile risultato del 71,90% di raccolta differenziata, con circa 1,5 milioni di chilogrammi di rifiuti raccolti. Il dato della differenziata conferma la crescente sensibilità della popolazione formiana verso le buone pratiche ambientali. Un risultato ancora più significativo se si considera che Formia è un comune a forte vocazione turistica, dove con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei flussi in entrata si registra anche un aumento dei rifiuti, spesso abbandonati in maniera indiscriminata”. Lo rende noto la Formia Rifiuti Zero.

“È un dato che ci riempie d’orgoglio – dichiara l’amministratore unico di Frz, Raffaele Rizzo – ma che potrebbe essere ancora più alto se si riuscisse finalmente ad affrontare in maniera strutturale il nodo dei rifiuti prodotti dai traghetti e dagli aliscafi provenienti da Ponza e Ventotene. Attualmente questi rifiuti finiscono nel computo della città e sulle spalle dei cittadini formiani, sia in termini ambientali che economici. Con il sindaco Gianluca Taddeo stiamo attivando tutte le procedure necessarie per arrivare ad una soluzione definitiva”.





“Frz continuerà a sollecitare con determinazione gli armatori a intraprendere finalmente un percorso virtuoso di raccolta differenziata, al pari dei cittadini e delle attività economiche formiane”.

In previsione del picco turistico, Frz sperimenterà nelle prossime settimane le prime isole ecologiche mobili e lancerà una campagna capillare di sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo anche gli stabilimenti balneari e le attività turistiche del litorale.

“Differenziare è un dovere civico – conclude Rizzo – e i cittadini di Formia stanno dimostrando ogni giorno di voler essere protagonisti di un cambiamento reale. Ora è tempo che anche altri soggetti facciano la loro parte”.