Fondi, in palestra con un coltello: denunciato

Venerdì pomeriggio un poliziotto del Commissariato di Fondi, libero dal servizio, durante una sessione di allenamento in palestra, ha notato un ventenne, di origini straniere, mentre si allenava poco distante da lui. L’attenzione dell’agente è stata attirata dalla vista di un oggetto che fuoriusciva dalla tasca dell’uomo, un coltello.

Conscio del possibile pericolo, a quel punto il poliziotto ha prontamente allertato i colleghi della squadra volante, immediatamente giunti sul posto. Lo straniero, un cittadino indiano, è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per le attività volte all’identificazione ed è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi, nonché per aver riferito generalità differenti da quelle risultanti dai riscontri del fotosegnalmento.