Sorpresa durante furto in casa, minaccia proprietario con cacciavite: arrestata

Sabato mattina la polizia è intervenuta in una strada del centro di Latina, dove era stata segnalata al numero unico per le emergenze 112 la presenza di due persone responsabili di furto in casa. Mentre raggiungevano la destinazione indicata, i gli agenti delle volanti hanno notato due individui sospetti – un ragazzo e una ragazza – inseguiti da un uomo. I due fuggitivi sono stati quindi immediatamente bloccati.

È stato poi accertato che, nel rincasare, il proprietario dell’abitazione aveva notato il ragazzo all’esterno fungere “da palo” e, insospettitosi, si era recato subito in casa, dove aveva sorpreso la donna rovistare nelle camere. Quest’ultima, vistasi scoperta, minacciava l’uomo con un grosso cacciavite al fine di guadagnare la fuga.





L’uomo ha quindi iniziato a tallonare a debita distanza i due, sollecitando nel frattempo l’intervento della polizia. Durante il successivo sopralluogo in casa sono stati riscontrati gli evidenti segni di effrazione e la sottrazione di oggetti preziosi.

Al legittimo proprietario sono stati restituiti i gioielli asportati e la ragazza è stata trovata in possesso di diversi arnesi atti allo scasso (cacciaviti, pinze, guanti), tutto il materiale è stato posto in sequestro.

Sulla scorta degli elementi raccolti e d’intesa con il pm di turno, la donna è stata arrestata e condotta presso la casa circondariale femminile di Roma – Rebibbia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per il ragazzo, non imputabile, sarà informata la Procura della repubblica per i minorenni.