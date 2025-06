Fondi, ancora fiamme sui resti della lottizzazione abusiva di Quarto Iannotta

Nella nottata di sabato 7 giugno, i carabinieri della Tenenza di Fondi sono intervenuti in via Quarto della Calce, nell’area di Quarto Iannotta: per cause in corso di accertamento, si era sviluppato un incendio.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno avuto modo di riscontrare come le fiamme, poi spentesi autonomamente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco di Terracina, avessero interessato materiale di risulta derivante dalla demolizione di un immobile abusivo, un abbattimento eseguito all’inizio dello scorso mese di aprile per spazzare via una lottizzazione abusiva riferibile alla famiglia campana dei Castaldo.





Lo scorso 25 aprile, lo stesso sito era stato interessato da un altro misterioso rogo. In quella circostanza, le fiamme furono domate dai vigili del fuoco.