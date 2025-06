Referendum su lavoro e cittadinanza, come si vota

Seggi aperti in tutta Italia domenica 8 dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

Si vota per cinque quesiti referendari in senso abrogativo. Viene chiesto all’elettorato se si vogliono cancellare norme o parte di esse. Per tale motivo il voto “Sì” è inteso come volontà a eliminare la normativa in vigore, mentre quello “No” rappresenta l’intenzione nel far rimanere tutto com’è.





La vera sfida, come ad ogni referendum abrogativo, è quella di raggiungere il quorum del 50%+1 degli aventi diritto per renderlo valido. In caso tale affluenza non verrà raggiunta la consultazione non sarà considerata e la normativa resterà invariata. In questo contesto vanno ad inserirsi le scelte di alcune forze politiche che propongono l’astensione dal voto al pari, o addirittura meglio, delle ragioni sul voto negativo.

Arriviamo ai temi: i primi quattro quesiti riguardano alcune tematiche legate al mondo del lavoro e in particolar modo alla cosiddetta riforma del “Jobs Act”. L’ultimo, invece, è inerente il cambio di anni che devono passare per richiedere la cittadinanza per i cittadini stranieri che risiedono in Italia in modo regolare e continuativo.

Andiamo per ordine.

Quesito 1 – scheda verde: con l’abrogazione si tornerebbe al famoso articolo 18 dello statuto dei lavoratori che prevede il reintegro del proprio posto di lavoro in caso di licenziamenti illegittimi.

Quesito 2 – scheda arancione: con l’abrogazione si procede alla cancellazione del tetto all’indennità di licenziamento nelle imprese con meno di 16 dipendenti. In caso venga riconosciuto il licenziamento illegittimo da un giudice del lavoro, questo non ha tetti prestabiliti per riconoscere l’indennizzo.

Quesito 3 – scheda grigia: si propone l’abrogazione della parte della normativa in vigore che i contratti fino a 12 mesi non debbano inserire una causale. Se dovesse passare il referendum, in sede legale il lavoratore sarà chiamato a valutare se la causale sia conforme al motivo dell’assunzione.

Quesito 4 – scheda rosa: con l’abrogazione della normativa in caso di infortunio del lavoratore la responsabilità viene estesa non solo alla ditta subappaltatrice ma anche a quella appaltante.

Quesito 5 – scheda gialla: con l’abrogazione delle novità introdotte a inizio anni ’90 si propone di modificare gli anni minimi che uno straniero residente in modo stabile in Italia deve far passare per poter chiedere la cittadinanza. Tale modifica porterebbe a scendere questo lasso di tempo da 10 a 5 anni per poter fare la domanda. Rimangono salvi gli altri parametri legati alla conoscenza della lingua italiana, di essere in possesso di un lavoro e dunque un reddito annuo congruo (attualmente è superiore agli 8 mila euro), non aver riportato condanne per reati né in Italia né all’estero, essere in regola con il pagamento delle imposte, non essere un soggetto che arrechi pericolo all’ordine pubblico.