Lavoro nero e niente sicurezza nel cantiere, sospesa una ditta

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno effettuato controlli mirati su alcuni cantieri edili a Sperlonga. L’obiettivo era contrastare il lavoro nero, specialmente tra operai extracomunitari, e verificare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ieri mattina, insieme agli ispettori del Lavoro di Latina, hanno eseguito un’ispezione in uno dei cantieri, identificando i lavoratori presenti. Due di loro sono risultati privi di regolare contratto. Inoltre, è stato accertato che l’azienda campana incaricata dei lavori in subappalto non possedeva la patente a crediti, requisito obbligatorio per chi opera nei cantieri. Di conseguenza, al titolare è stato imposto di sospendere ogni attività, come previsto dalla legge.





Oltre a queste irregolarità, sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza: mancavano parapetti e protezioni contro le cadute dall’alto. Per questo, i lavori sono stati ulteriormente sospesi fino alla messa in regola del cantiere. Inoltre, l’azienda e i committenti dovranno pagare una sanzione di 10 mila euro e potrebbero essere denunciati in caso di ulteriori inadempienze.