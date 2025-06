“Empatia Festival”, al via la prima edizione tra il 12 e il 15 giugno

Dal 12 al 15 giugno la provincia di Latina diventa un centro culturale con eventi itineranti che vedono al centro i libri, ma anche l’arte, la cultura e soprattutto l’empatia, dal nome stesso del ricco calendario di eventi che si snoda tra Latina, Ninfa, Fondi e Cori.

IL PROGRAMMA





Giovedì 12 giugno . Latina, piazza Nicolosi, ingresso libero.

Nel luogo simbolo del quartiere nato durante gli anni ’30, quando fu fondata la città nuova di Littoria/Latina nel 1932, oggi perfettamente conservato nel suo nucleo storico e culturale, impreziosito dalla presenza multietnica di genti diverse, celebrando così quel concetto dell’accoglienza da sempre Dna della città di Latina, nata propria in nome di forti mescolanze nel corso della sua storia.

ORE 18 SALUTI ISTITUZIONALI 1^ EDIZIONE

ORE 18 ‘TERRITORI, STORIE E SOGNI’ – COME GLI EVENTI CULTURALI AIUTANO LE CITTÀ A CRESCERE, con CARLOS ZANÓN (direttore del Semana Negra di Barcellona), MIGUEL BARRERO (direttore del Semana Negra de Gijón), GIUSEPPE CULICCHIA (direttore del Circolo Letterario di Torino), GIORGIO BALLARIO (direttore del Bardonoir) CIRO SABATINO (direttore del Festival del Giallo di Napoli), ALDO PUTIGNANO (City Festival Sessa Aurunca). Conduce Alessandro Panigutti

ORE 19 ‘LE ANIME DEI QUARTIERI’ – VIAGGIO NEI QUARTIERI POPOLARI DEL VILLAGGIO NICOLOSI DI LATINA, DEL QUARTIERE TOSCANINI DI APRILIA, DEL QUARTIERE SCACCIAGALLINE DI FORMIA, in collaborazione con ATER LATINA. Presentazione del libro ‘Voci fuori dalle mura’ di Gian Luca Campagna, con Enrico Dellapietà. Conduce Lidano Grassucci

ORE 20 ‘IL VIAGGIO DENTRO E FUORI DI NOI’ – Incontro con gli scrittori PACO IGNACIO TAIBO II, GIUSEPPE CULICCHIA e MARINO MAGLIANI. Conducono Daniela Novelli e Roberta Colazingari

ORE 21 ‘A CENA CON GLI AUTORI’ presso OSTERIA NICOLOSI, via Corridoni, 66 Latina – con gli scrittori Giuseppe CULICCHIA, MARINO MAGLIANI, CIRO SABATINO, SERENA VENDITTO, in collaborazione con ROTARY LATINA. Info e prenotazioni 334 293 8207

musiche Raffaele Esposito e Gianluca Masaracchio

teatro Palco 19

venerdì 13 giugno . Oasi di Ninfa

I Giardini di Ninfa, un’oasi conosciuta in tutto il mondo per l’incredibile sistema idraulico creato per far vivere in uno stesso microcosmo piante provenienti da diverse parti del mondo. Ninfa è una sorta di altrove, un luogo magico dove smarrirsi con la propria anima per trovare una nuova identità.

ORE 18.30 ‘IL ROMANZO SPECCHIO DELLA VITA’ – INCONTRO CON GIORGIO BALLARIO, SERENA VENDITTO, SUSANA MARTÍN GIJÓN. Conducono Sara Di Matteo e Roberta Colazingari

ORE 19.30 ‘LA NARRATIVA PONTE DEL MEDITERRANEO’ – INCONTRO CON CIRO SABATINO, CARLOS ZANÓN, BRUNO MORCHIO, MIGUEL BARRERO. Conducono Gian Luca Campagna e Daniela Novelli

Ingresso su prenotazione tramite sms WhatsApp 3494333269. Fino a esaurimento posti

sabato 14 giugno Terrazza sul Castello Caetani . Fondi

Sulla terrazza del castello Caetani di Fondi, emblema della storica famiglia che ha dominato queste terre in epoca medievale, raro esempio di un castello che sorge su un territorio completamente pianeggiante, di origine romana e dotato di un riqualificato quartiere ebraico, la Giudea. Fondi è oggi centro pulsante del comparto agricolo, simbolo di eccellenze della tavola, dai prodotti caseari a quelli dell’ortofrutta.

ORE 18.30 ‘VALZER, TANGO E JAZZ: I RITMI FRENETICI DELLA VITA’ – INCONTRO CON CORRADO DE ROSA, ADRIAN BRAVI, ARIANNA DESTITO MAFFEO. Conduce Simone Nardone

ORE 19.30 ‘LA GRANDE BELLEZZA: INDIVIDUO, DESIDERIO E GENTILEZZA’ – INCONTRO CON DANIELA DI MAGGIO, MAURO CASCIO E DIEGO FUSARO. Conduce Sara Di Matteo

Musiche GIANLUCA MASARACCHIO e RAFFAELE ESPOSITO

ORE 21 CENA CONVIVIALE ORGANIZZATA DAL CLUB LIONS FONDI presso masseria POZZO, via Sperlonga. SU PRENOTAZIONE

domenica 15 giugno . Labirinto Limito

Labirinto Limito di Cori, creato dall’azienda vitivinicola Carpineti, immerso in splendide vallate, laghetti e vigneti. Il labirinto Limito è stato creato da filari di viti che riprendono il senso mitologico di Dedalo, completamente immerso in un mondo bucolico, dove si producono ottimi vini e lo sguardo è oltre gli orizzonti.

Ore 18.30 ‘SMARRIRSI PER RITROVARSI NEL LABIRINTO DELLA VITA’ – INCONTRO CON GRAZIELLA BELLI, SUSANA MARTÍN GIJÓN, PACO IGNACIO TAIBO II, GIAN LUCA CAMPAGNA. Conduce Daniela Novelli

ORE 20 TRAMONTO, APERITIVO RUSTICO E DJ SET con Vjay_music – ARRIVEDERCI DELLA PRIMA EDIZIONE

Ingresso su prenotazione tramite sms WhatsApp 3494333269. Costo euro 40,00 comprendente apericena. Fino a esaurimento posti.