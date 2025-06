Con la droga in un locale frequentato da giovani, disposto il Daspo

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati commessi nei luoghi della “movida”, il Questore ha emesso un provvedimento di DACUR, nei confronti di un giovane terracinense, classe 1991, trovato in possesso di sostanza stupefacente presso un locale di Terracina.

Il giovane lo scorso mese di maggio era stato tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato di Terracina, che durante un servizio finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, lo avevano sorpreso con la droga nascosta all’interno di uno zaino ed in particolare un campione di hashish e 21 involucri di cocaina.





Oltre alla droga, l’uomo portava con sé anche 4 bilancini ed un coltello e pertanto era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

In parallelo alle attività di polizia giudiziaria, la valutazione degli atti di indagine ha consentito ai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Latina di attivare i procedimenti amministrativi volti all’applicazione della misura di prevenzione, per garantire una risposta ai fenomeni che comportano pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica, come nel caso di specie, ove l’attività di spaccio presumibilmente esercitata dal giovane, avveniva all’interno di un locale frequentato anche da giovanissimi.

Per l’uomo scatta quindi il divieto per la durata di 3 anni, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, ed affini ricadenti nel centro del Comune di Terracina.

In caso di violazione i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.