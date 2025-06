A Sperlonga shooting fotografico per “Marino”, mascotte della campagna antinquinamento

Marino, il simpatico balenottero mascotte che con la sua paletta invita a non sversare oli nei lavandini domestici e nei rifiuti, è stato il protagonista di un servizio fotografico mozzafiato tra gli straordinari sfondi del centro storico di Sperlonga, borgo più bello d’Italia sulla Riviera di Ulisse.

I vicoli imbiancati di Sperlonga non hanno ospitato Marino per una bizzarra migrazione, ma per farlo diventare il volto della campagna “Stop Food, Oils & Fats in the Sea”. Questo shooting, che ha immortalato il simpatico cetaceo tra le case bianche, i vicoli stretti e le scalinate tortuose, ha esaltato l’atmosfera mediterranea unica del borgo, con i suoi scorci incantevoli e il fascino senza tempo. Un luogo che, con le sue stradine lastricate, gli archi medievali e le terrazze affacciate sul Mar Tirreno, conserva l’autenticità di un villaggio marinaro e richiama le antiche tradizioni costiere. Sperlonga, celebre anche per la Villa di Tiberio, sito archeologico di grande valore storico, si rivela così lo scenario ideale per il lancio di una campagna che mira a proteggere i nostri mari e a sensibilizzare sulla necessità di ridurre l’inquinamento da oli e grassi alimentari.





La campagna, frutto della collaborazione tra Nuova C Plastica, CONOE (Consorzio Nazionale Oli Esausti), il porto di Sperlonga, Energia Comuni S.r.L e il Comune di Sperlonga, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgente necessità di ridurre l’inquinamento marino causato da residui alimentari, oli esausti e grassi e sul riutilizzo di questa preziosa risorsa, che può essere trasformata in biodiesel, contribuendo alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare. Marino, scelto come simbolo di questa missione, porterà il suo messaggio di speranza e consapevolezza in tutta Italia, partendo proprio da Sperlonga, dove il progetto prenderà ufficialmente il via con un evento significativo.

Infatti, l’8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, presso il porto di Sperlonga, Bandiera Blu d’Europa, sulla banchina sarà posizionato l’apposito contenitore “Olivia” per il conferimento dell’olio alimentare esausto prodotto dai diportisti. Inoltre, a tutti i diportisti verranno consegnate le tanichette “Marino”, strumenti pratici e funzionali per la raccolta degli oli esausti, favorendo un gesto concreto di tutela ambientale e incentivando pratiche sostenibili.

La cerimonia includerà la consegna della prestigiosa bandiera alle maestranze del porto, alla presenza del Presidente di CONOE, Tommaso Campanile, e delle autorità civili e militari locali. Sarà un momento cruciale per rafforzare l’impegno collettivo nella protezione di un ecosistema così vitale.

Le immagini della mascotte Marino, che si fondono armoniosamente con la bellezza senza tempo di Sperlonga e della Riviera di Ulisse, faranno da apripista a una serie di iniziative volte a promuovere pratiche sostenibili e a incoraggiare un cambiamento concreto nei comportamenti individuali e collettivi. L’obiettivo è chiaro: un mare più pulito per le generazioni future.