Rapina del 2023, arrestata una 34enne straniera

Nel pomeriggio dello scorso 3 giugno, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno arrestato una cittadina colombiana di 34 anni abitante nel capoluogo pontino, già nota alle Forze di Polizia, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 3 e giorni 4 di reclusione, poiché riconosciuta colpevole del reato rapina aggravata in concorso, commesso nell’agosto del 2023.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata associata alla Casa Circondariale “Rebibbia” femminile di Roma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.