Molotov contro un centro estetico, paura a Fondi

Dopo i colpi di pistola che hanno scioccato la comunità locale nelle scorse settimane, sia quelli esplosi nei pressi del palazzetto dello sport, sia quelli tra i vicoli del centro, la scia di fuoco che lascia temere che come sia in atto una lotta per il controllo del territorio tra bande rivali, ha fatto un’altra vittima.

Di mezzo c’è andata un’attività commerciale, parliamo di un centro estetico che si trova all’angolo tra via Vitruvio Vacca e via Gino Baratta.





Nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti hanno rotto parte di una vetrata secondaria del negozio di proprietà di una donna di origini romene, lanciando all’interno delle molotov.

Una ha creato danni all’attività commerciale, l’altra invece non è esplosa tanto che le indagini degli agenti del commissariato di polizia partono proprio dall’ordigno incendiario che pare fosse di tipo rudimentale. E anche da conoscenze e affetti della proprietaria del negozio.

Al momento non è esclusa alcuna pista.