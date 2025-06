Polizia, controlli a Minturno e Formia: accertate alcune irregolarità amministrative

In occasione delle festività patronali e del weekend, la polizia di Formia ha intensificato i controlli amministrativi alle attività commerciali ambulanti.

A Minturno, in collaborazione con la polizia locale, sono state controllate due attività per il contrasto ad eventuali irregolarità amministrative e per la verifica del rispetto delle norme che disciplinano la vendita di bevande alcoliche e la sicurezza dei luoghi di lavoro per la tutela dei lavoratori presenti.





A Formia i controlli si sono dedicati anche alle verifiche presso il molo Foraneo, dove era in programma l’accensione di fuochi artificiali per il santo patrono: non sono state riscontrate irregolarità.

All’esito degli accertamenti svolti presso i due esercizi commerciali a Minturno, sono state invece riscontrate alcune irregolarità amministrative e potenziali violazioni in materia penale, per le quali sono in corso approfondimenti e conseguenti provvedimenti nonché segnalazioni all’autorità giudiziaria.

In particolare veniva riscontrata la mancanza della prescritta autorizzazione per la somministrazione dei superalcolici, la mancata affissione della tabella relativa agli orari di apertura e chiusura del locale, e la mancanza delle apparecchiature per la rilevazione del tasso alcolemico.

Ulteriori presunte violazioni sono al vaglio dell’Ispettorato del lavoro intervenuto, per mancanze relative alla legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro tra le quali la mancanza dell’Attestato di avvenuta formazione per RSPP e RLS, l’avvenuta effettuazione delle visite mediche dei lavoratori, attestato di avvenuta formazione dei lavoratori, Comunicazione Uni-lav, Dure in corso di validità, attestato di conformità dell’impianto elettrico, segnalazione all’Ispettorato del lavoro della avvenuta installazione di impianti di videosorveglianza, nonché insufficiente altezza dei locali e mancanza di adeguati locali spogliatoi.

Sono state controllate in tutto 18 attività commerciali ed identificate 44 persone tra titolari e avventori, di cui 18 soggetti con precedenti di polizia.

“I controlli amministrativi degli esercizi pubblici proseguiranno nelle prossime settimane, anche in ragione dell’imminente avvio della stagione estiva e del conseguente afflusso turistico”, anticipa la Questura di Latina, aggiungendo che “sono in corso ulteriori verifiche ed accertamenti al fine di constatare altre violazioni di natura amministrativa e penale”.