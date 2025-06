Incidente tra auto e camion sull’Appia: muore una donna, ferita la sorella

Un incidente tra un camion e un’auto che ha avuto esiti drammatici. Si è verificato giovedì mattina sull’Appia, portando alla morte di una donna e al ferimento della sorella, poi ricoverata in gravi condizioni.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10 nel territorio di Latina, nella frazione di Borgo Faiti, all’altezza del chilometro 73 della statale. La vittima si trovava alla guida di un’utilitaria che procedeva in direzione nord, quando per cause in corso di accertamento da parte delle autorità il veicolo si è scontrato con il mezzo pesante, proveniente dal senso di marcia opposto. Un impatto risultato fatale alla conducente della macchina, deceduta sul colpo. La sorella è stata invece trasportata in codice rosso al Santa Maria Goretti.





Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente hanno operato i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale ed i colleghi della squadra volante. Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi ed il recupero dei mezzi coinvolti l’Appia è stata a lungo tagliata in due, con il traffico deviato su arterie secondarie.