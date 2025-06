Rapina a mano armata in casa, scacco alla banda: cinque misure restrittive

La polizia di Latina ha arrestato i presunti responsabili di una rapina a mano armata, avvenuta agli inizi dello scorso anno in un’abitazione di via Ezio. L’operazione è scattata stanotte, quando gli agenti della Squadra Mobile, con l’ausilio dei colleghi dell’omologo ufficio investigativo di Roma, hanno eseguito alcune misure cautelari disposte dal gip di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha diretto e coordinato le indagini.

I fatti risalgono al mese di febbraio del 2024. Una 45enne ucraina, rientrando nella propria abitazione nelle prime ore del mattino, mentre stava aprendo la porta d’ingresso del suo appartamento venne sorpresa da due soggetti travisati da passamontagna. Dopo averla spinta con forza in casa, intimandole di stare zitta e bloccandole la bocca con una mano, l’avevano legata ad una sedia con del nastro adesivo, mettendoglielo anche sulla bocca.





Le avevano poi puntato al collo una pistola, dicendole che le avrebbero sparato se non avesse indicato dove si trovavano i soldi. Poiché la donna non aveva ceduto alle richieste economiche dei malviventi, gli stessi, mentre era ancora legata alla sedia, l’avevano trasportata di forza nel bagno, dove le avevano strappato una catenina dal collo ed un anello dal dito.

Mentre erano intenti a consumare la rapina, era sopraggiunta nell’appartamento la sorella della vittima, ignara di quanto stesse accadendo. All’ingresso l’aveva accolta uno dei malviventi, presentatosi come un poliziotto, ma una volta all’interno dell’abitazione il complice le aveva strappato improvvisamente di dosso la borsa, appropriandosi del relativo contenuto.

Compreso di avere di fronte dei finti poliziotti, la donna aveva iniziato ad urlare per chiedere aiuto; i rapinatori avevano quindi cercato di immobilizzare anche lei col nastro adesivo, minacciandola ancora con la pistola, ma la donna, gridando, era riuscita a metterli in fuga.

Le vittime erano riuscite anche a notare la presenza di complici al di fuori dell’abitazione, intenti a trasportare in un borsone il “malloppo”, costituito da numerosi orologi, gioielli e borse griffate (per un valore complessivo di oltre 60.000 euro).

L’articolata attività investigativa condotta dagli investigatori della Squadra Mobile latinense aveva già consentito di individuare un appartamento, in uso a uno degli indagati, in località Casal Lombroso, in cui era stata rinvenuta parte della refurtiva, nonché di arrestare un altro degli indagati (insieme a due complici) in flagranza di un’ulteriore rapina, anche nell’occasione recuperando altro materiale asportato alle vittime, oltre a dispositivi cellulari in cui vi erano numerose foto di preziosi provento di furto, tra cui quelli ai danni delle sorelle ucraine.

Nel corso delle investigazioni era stata anche rinvenuta l’autovettura utilizzata dai malviventi per portarsi sul luogo della rapina, risultata essere stata rubata un paio di giorni prima ad Anzio, così come era pure stato recuperato, durante un’altra perquisizione, il borsone usato per raccogliere la refurtiva.

Le indagini hanno permesso di ricostruire i ruoli dei vari complici (autori materiali della rapina, palo ed autista), tutti ritenuti gravemente indiziati dei delitti in questione. Il Gip di Latina ha disposto, rispettivamente, nei confronti di:

la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di tre pluripregiudicati – due romani (rispettivamente classe 1977 e 1998) ed uno originario della provincia di Modena (classe 1977) – ed un romano (classe 1999) con numerosi precedenti di polizia;

la misura cautelare degli arresti domiciliari per un pluripregiudicato di Aprilia (classe 2001).

Tre misure sono state eseguite alle prime luci dell’alba, mentre sono ancora in corso le ricerche degli altri due indagati, resisi irreperibili.