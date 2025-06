Marina di Latina, in commissione il Piano particolareggiato

Nella commissione Urbanistica di Latina, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, mercoledì mattina sono intervenuti gli assessori Annalisa Muzio e Gianluca Di Cocco, con deleghe rispettivamente all’Urbanistica e alla Marina, per illustrare lo stato di avanzamento della variante al Piano particolareggiato della Marina.

“Siamo entrati – afferma l’assessore Muzio – nella fase operativa dell’iter della revisione del Piano particolareggiato della Marina di Latina. Dopo l’affidamento dell’incarico agli ingegneri Fabrizio Ferracci e Antonio Petti, avvenuto lo scorso settembre, è iniziata la fase istruttoria, che prevede il censimento e la ricognizione delle strutture esistenti, con particolare attenzione alle attività ricettive e turistiche lungo il lungomare. C’è stata la condivisione del quadro conoscitivo diagnostico riguardo alla balneabilità delle acque, all’attrattività della marina, alla mobilità locale e territoriale, alla demografia, alla ricettività, ai servizi. Un passaggio cruciale per definire la nuova perimetrazione, ridefinire le destinazioni d’uso e pianificare interventi di miglioramento infrastrutturale, viabilistico e paesaggistico, valutando punti di forza, debolezze, opportunità e minacce. Il percorso – continua Muzio – prevede ora la raccolta della documentazione tecnica da parte dei cittadini e dei titolari delle strutture coinvolte, al fine di costruire un quadro completo da cui far scaturire le nuove proposte progettuali. È prevista inoltre una fase di partecipazione pubblica, per consentire a cittadini e operatori del territorio di contribuire attivamente alla definizione del nuovo assetto. Con la pianificazione strategica stiamo andando avanti come da cronoprogramma e, per questo, mi ritengo soddisfatta del lavoro degli uffici e dei tecnici, che ringrazio insieme al presidente della commissione Roberto Belvisi, grazie ai quali si sta finalmente lavorando per rigenerare il territorio della marina, così come stiamo facendo per il centro. Con il proseguimento dei lavori della commissione, si arriverà all’adozione di una proposta di delibera contenente lo schema di assetto generale. Questo ci permetterà di verificare la presenza di una fase esecutiva immediata, attivabile attraverso l’istituto della rigenerazione urbana, e di una fase di variante del Ppe della Marina, che invece sarà contemporanea ma successiva, poiché richiede tempi più lunghi a causa dei numerosi vincoli presenti sull’area, primo fra tutti il Ptpr, in vigore dal 2021, che deve essere recepito nel nostro Prg. Su questo stiamo già lavorando, con il supporto tecnico del dottor Demetrio Carini, incaricato a supportare il Rup”.





“Il rilancio della Marina di Latina rappresenta una delle sfide più importanti per la nostra amministrazione – ha aggiunto l’assessore Gianluca Di Cocco –. L’obiettivo è quello di trasformare quest’area in un polo di attrazione turistica e ambientale, valorizzando le potenzialità inespresse e garantendo uno sviluppo sostenibile. Lavoriamo in sinergia con l’assessorato all’Urbanistica per dare una risposta concreta e duratura alle esigenze del territorio. La partecipazione dei cittadini sarà fondamentale in questo processo: vogliamo costruire un progetto condiviso e realmente utile alla comunità, che possa restituire dignità e centralità a uno dei luoghi più belli di tutta la nostra città”.