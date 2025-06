Dall’Australia all’Agro Pontino: installata la prima delle cento paratoie automatizzate

Si prospetta una nuova fase per l’irrigazione di soccorso dell’Agro Pontino: a Casal delle Palme, nel comune di Latina, è stata installata la prima paratoia di tipo Flumegate, di tecnologia australiana, una delle oltre cento paratoie previste nel progetto, finanziato con Legge di bilancio n. 178/2020 che il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha ideato per fronteggiare i cambiamenti climatici e la riduzione delle piogge.

La finalità, spiega il Consorzio, è quella di adeguare e di riconvertire l’esistente schema di distribuzione della risorsa idrica con un sistema irriguo a più alta efficienza, nell’ambito dell’irrigazione di soccorso, ossia per quegli utenti che si approvvigionano con mezzi propri nel comprensorio non servito da impianti irrigui collettivi.





Gli obiettivi principali sono il risparmio e la razionalizzazione dell’uso dell’acqua attraverso la bacinizzazione automatizzata grazie alla quale si accumulano volumi d’acqua lungo i canali per poterli utilizzare quando necessario, evitando sprechi, e attraverso il sistema di telecontrollo e automazione che ottimizza la distribuzione delle risorse idriche, consente di rispondere rapidamente alla variazione degli eventi metereologici, garantendo la sicurezza idraulica e mantenendo invariati i livelli degli invasi.

“Grazie a questo progetto innovativo, ideato dal nostro Ufficio Tecnico, il Consorzio – dichiara il presidente Lino Conti – sarà in grado di preservare la risorsa idrica disponibile, soprattutto nei periodi di siccità, e di ottenere un risparmio energetico con conseguente riduzione dei costi per la contribuenza”.

“A marzo i nostri tecnici sono stati a Melbourne – continua Conti – per verificare la corrispondenza del materiale da porre in opera rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli elaborati progettuali, osservare le fasi di produzione delle paratoie, collaudare le 5 tipologie di paratoie previste in progetto e verificare il sistema di automazione e telecontrollo. Oggi il Consorzio ne sta calendarizzando l’installazione per consentire una puntuale, tempestiva ed efficace irrigazione”.

Nei prossimi giorni saranno installate altre paratoie su una superficie di oltre 20.000 ettari con 10.000 aziende agricole interessate. Le aree coinvolte saranno: il distretto Linea, con i corsi d’acqua canale Linea Pio VI, Schiazza e Selcella; il distretto Latina Nord con i corsi d’acqua dei canali delle Acque Alte, Medie e Basse.