Abbigliamento da bambino: i capi must have in vista dell’estate

L’arrivo della calda stagione sembra essere più vicino che mai, o almeno questa è la sensazione nel momento in cui scriviamo: la prima settimana di maggio.

Sono già alcuni giorni che, nonostante gli sprazzi di pioggia, le temperature sono in aumento, tanto che nella maggior parte delle regioni italiane abbiamo iniziato a mettere da parte i capi più pesanti, sia di abbigliamento che di biancheria.





In concomitanza col cambio stagione, molte persone si domandano come sarà l’estate 2025, così da predisporre al meglio il guardaroba, per sé e per i più piccoli.

Qualcosa di tutt’altro che facile, considerando che le previsioni degli esperti non sono concordi, se non forse per un fattore: bisogna aspettarsi situazioni di instabilità e prepararsi ad affrontare condizioni climatiche che potrebbero cambiare repentinamente.

In questo contesto, assicurarsi indumenti versatili, funzionali (e trendy) si rivela indispensabile e oggi vi proponiamo una panoramica di quelli capaci di fare la differenza nel caso dei più piccoli, prendendo spunto dalla proposta di abbigliamento Saint Barth da bambino: brand italiano nato oltre vent’anni fa per iniziativa di Raffaele Noris, celebre per una linea di accessori che ha saputo conquistare fin da subito il mercato, declinando uno stile iconico e pratico da vestire.

T-shirt e shorts: la combo perfetta per l’estate

C’è una combo che non smette di essere di tendenza con l’arrivo della bella stagione: quella t-shirt e shorts, cosa che vale per gli adulti e i bambini, maschi e femmine.

Si tratta di un outfit pratico e versatile, perfetto per le ultime giornate di scuola come per quelle del tempo libero. Per renderlo poi più elegante basteranno pochi tocchi di classe, puntando sugli accessori e su uno stile casual chic.

Per chi ha voglia di sentire aria di vacanza, un’idea trendy è quella di sostituire la maglietta con una camicetta a fiori, capace di mettere subito di buonumore.

Costume da bagno: ed è subito voglia di tempo libero

Il costume da bagno non può mancare nel guardaroba estivo, anche se – a volerla dire tutta – si rivela un capo capace di fare la differenza tutto l’anno: occupa poco spazio e averlo nel cassetto non guasta mai dal momento che può capitare, persino d’inverno, di andare in piscina o alle terme. Passatempi che piacciono molto ai più piccoli.

Per le bambine è particolarmente pratico il bikini, ma non è da sottovalutare l’intero, tornato di tendenza negli ultimi anni. I maschietti, invece, potranno muoversi liberamente con gli shorts, perfetti da portare anche quando non si sta in spiaggia e disponibili in molteplici nuances interessanti.

In previsione dell’estate sarebbe meglio avere almeno due costumi da alternare, così da riuscire a rimanere sempre in ordine.

Gli accessori su cui puntare

Gli accessori in più su cui puntare sono senza ombra di dubbio una borsa e una pochette, e naturalmente le scarpe. Accanto a sandali e infradito, occorre assicurarsi almeno un paio di sneakers, puntando su tessuti leggeri e traspiranti.

Mai più senza giubbotto impermeabile

Il giubbotto impermeabile è un vero salvavita durante l’estate, soprattutto se è prevista – come sembrerebbe – una spiccata instabilità. Si tratta di un capo che occupa, proprio come il costume da bagno, poco spazio in valigia e che permette di ripararsi non solo dalla pioggia ma anche dal vento e da un calo delle temperature.

Da considerare l’eventualità di un interno foderato in cotone, in maniera tale da garantirsi un tessuto più rispettoso a contatto con la pelle.