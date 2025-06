Malattia parodontale: cos’è e come si cura?

La malattia parodontale, più comunemente nota come parodontite, è una seria patologia infiammatoria cronica orale che interessa il parodonto, ovvero il complesso dei tessuti che sostengono i denti (gengive, osso alveolare, legamento parodontale e cemento radicolare). Molto spesso è conseguente a una gengivite non curata adeguatamente.

Il mancato trattamento della parodontite porta prima alla mobilità e poi alla perdita dei denti.





Da questa breve descrizione, ben si comprende quanto sia importante, per evitare conseguenze gravi, affrontare tempestivamente questa patologia. Il trattamento è in genere lungo e impegnativo e richiede l’intervento di uno specialista qualificato. La terapia è impegnativa anche dal punto di vista economico ed è per questo motivo che molte persone cercano soluzioni anche all’estero, attratte da costi molto competitivi.

Se si sta valutando questa possibilità, assumono un notevole valore le recensioni cliniche dentali in Albania, un Paese che sta diventando una delle mete più ricercate nell’ambito del cosiddetto turismo dentale.

Valutare le esperienze di altri pazienti può infatti essere di grande aiuto per orientarsi tra le varie proposte, così da poter scegliere con maggiore consapevolezza. L’obiettivo è quello di trovare strutture affidabili e personale qualificato e aggiornato sulle più recenti terapie parodontali.

Cause, segni e sintomi della malattia parodontale

La maggior parte dei casi di parodontite è dovuta a una gengivite (infiammazione delle gengive) che si sviluppa in seguito a un eccessivo e prolungato accumulo di placca dentale e tartaro su denti e gengive. La gengivite si manifesta con sanguinamento, arrossamento del tessuto gengivale e alitosi (alito cattivo).

Se la gengivite viene trascurata – un errore piuttosto comune – si ha generalmente un’evoluzione in parodontite, condizione che comporta la formazione di “tasche parodontali”, ovvero spazi infetti situati tra dente e gengiva. Con il passare del tempo, il tessuto che sorregge i denti si danneggia, le gengive recedono, i denti diventano mobili e, nei casi più gravi, si arriva alla loro caduta.

Tra i fattori di rischio per lo sviluppo di parodontite vi sono una scarsa igiene orale, il fumo di sigaretta, il diabete mellito non controllato e alcune malattie sistemiche.

Terapia e strategie di prevenzione

Come accennato, la terapia deve essere il più tempestiva possibile. L’ideale sarebbe intervenire non appena si manifesta una gengivite. Ovviamente è necessario rivolgersi a uno specialista.

Quando la malattia è nelle sue fasi iniziali, il dentista procede con la detartrasi (rimozione del tartaro) e con la levigatura radicolare (nota anche come scaling), due interventi che servono a rimuovere placca e tartaro anche in profondità.

Nei casi più severi potrebbe essere necessario ricorrere alla chirurgia parodontale rigenerativa (anche rigenerazione tissutale guidata).

Sarà poi fondamentale anche la collaborazione del paziente che dovrà effettuare in modo scrupoloso e costante le manovre di igiene orale domiciliare consigliate dallo specialista e sottoporsi a controlli periodici, allo scopo di evitare recidive.

Come si può ben immaginare, la strategia più efficace rimane la prevenzione: igiene orale accurata, visite regolari dal dentista e stile di vita sano, in particolar modo se si è affetti da patologie che comportano un maggior rischio di gengiviti, come per esempio il citati diabete mellito, patologie ematologiche e malattie autoimmuni.