La Si.Tri. nella neonata Federazione Italiana delle Società di Dermatologia

La Società Italiana di Tricologia (Si.Tri.) è orgogliosa di annunciare la sua adesione ufficiale alla Federazione Italiana delle Società di Dermatologia, un progetto ambizioso e atteso da anni che oggi, finalmente, prende vita con una firma storica a Brescia.

Le principali società dermatologiche accreditate presso il Ministero della Salute hanno deciso di unirsi in una Federazione che le rappresenti in maniera compatta e sinergica, con l’obiettivo di:





fare rete per ampliare e condividere le conoscenze scientifiche in ambito dermatologico;

coordinare e promuovere la ricerca;

rafforzare il ruolo della dermatologia nei tavoli istituzionali;

farsi portavoce delle esigenze dei pazienti, tutelandone diritti e bisogni.

Un risultato reso possibile grazie alla determinazione del Prof. Giuseppe Argenziano, che con passione e lungimiranza ha saputo coinvolgere tutte le società specialistiche, e all’insostituibile contributo del Notaio Fiordiliso, che ha perfezionato e consolidato l’atto costitutivo con rigore e precisione, rendendolo un documento solido e condiviso.

In un clima di entusiasmo, amicizia e collaborazione, le società hanno brindato alla nascita di questa nuova alleanza scientifica che apre una nuova era per la Dermatologia italiana.

Oltre alla Si.Tri., aderiscono alla Federazione: SIDeLF (Società Italiana Dermatologia Legale e Forense), SIDCO (Società Italiana Chirurgia Odontostomatologia), ADI (Associazione Dermatologia Ionica), SIDAPA( Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale), SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica chirurgica estetica e Malattie Sessualmente trasmesse), ADMG(Associazione Dermatologi della Magna Grecia), ISPLAD (International Italian Society of Plastic Aesthetic and Oncologic Dermatology), SIDERP (Società Italiana Dermatologia Pediatrica), AIDNID (Associazione italiana di Diagnostica non Invasiva in Dermatologia) – a testimonianza di una rete multidisciplinare e integrata che punta all’eccellenza.

“È la migliore notizia del secolo per la nostra disciplina”, dichiara la presidenza della Si.Tri. “Uniti possiamo davvero costruire una Tricologia più forte coadiuvata da un supporto scientifico Dermatologico indispensabile e capace di rispondere alle sfide cliniche, scientifiche e sociali con un’unica voce, autorevole e al servizio della comunità”.