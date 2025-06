La Fondazione Città di Terracina apre il Teatro romano alle scuole

Con una serata dedicata alla potenza della tragedia greca, il 4 giugno 2025 il primo ciclo di spettacoli allestiti da tre scuole della città al Teatro romano di Terracina: scenario d’eccezione del I secolo a.C., restituito al pubblico nel 2023, splendidamente restaurato con i suoi materiali originali di duemila anni fa.

L’ingresso è gratuito e i posti limitati. Sono obbligatori la prenotazione (t. 0773/359346, mob. 335/1659813, info@fondazioneterracina.it), e il ritiro dei biglietti presso la biglietteria del Tempio di Giove Anxur (piazzale Loffredo).





Si inizia mercoledì 4 giugno, alle 21:30, quando il Teatro ospiterà una suggestiva rappresentazione di “Edipo Re”, capolavoro intramontabile di Sofocle. A interpretare le complesse vicende del re di Tebe saranno i talentuosi studenti del liceo “Leonardo Da Vinci” di Terracina. Vertice del teatro antico e opera che da sempre ispira profonde riflessioni su temi universali come il destino, la conoscenza di sé e la responsabilità individuale, l’“Edipo Re”, allestito in un luogo carico di storia come il Teatro Romano, dilata l’esperienza dei giovani attori e spettatori, su un ponte ideale tra passato e presente. Il dirigente Sergio Arizzi, che sostiene da anni il progetto “Un teatro per l’Europa”, lo ritiene «un’occasione unica per i ragazzi di confrontarsi con un testo che ha plasmato la cultura occidentale, in un contesto archeologico che ne amplifica il significato e l’impatto emotivo».

Sarà poi la volta, giovedì 5 giugno, alle 20:30, della scuola media “Don Milani”, che illuminerà il Teatro Romano con le luci e la magia di “Beauty and the Beast”, il musical in lingua inglese ispirato alla fiaba di “Bella e la Bestia”, tra teatro, fiaba e musica. Lo spettacolo è frutto di un progetto educativo e formativo che, oltre le aule, si prefigge di sviluppare negli studenti nuove competenze e la capacità del lavoro di squadra. Nello spazio scenico millenario, assumerà una connotazione inusuale l’adattamento curato dai giovani scenografi e attori-cantanti.

Sabato 8 giugno alle 18:00, il Teatro propone infine un concerto della scuola media “Montessori” di Terracina, con il sostegno del Rotary Club Terracina-Fondi, che ha contribuito economicamente anche all’acquisto di strumenti musicali per l’istituto. Protagonisti della serata saranno 70 ragazze e ragazzi, giovani talenti della musica. Quattro di loro verranno premiati con una borsa di studio di 250 euro, grazie al Premio “Dioniso Castello”, alla sua prima edizione. Il premio, istituito dalla famiglia di Castello e da sua moglie Rosanna e fortemente voluto dal Rotary Club Terracina-Fondi, vuole testimoniare il lascito culturale del professore di Storia dell’Arte del liceo “Da Vinci”, attivo rotariano di Terracina insieme alla moglie Rosanna, e verrà presentato dal generale Corrado Cicerone, presidente del Rotary locale. «L’obiettivo», spiega la dirigente Barbara Marini, «è di stimolare l’avvicinamento dei ragazzi al mondo della musica e valorizzare le loro capacità».

«Questa rassegna di eventi rappresenta un passo significativo per la Fondazione Città di Terracina e la comunità locale», dichiara il presidente della Fondazione Città di Terracina Francesco Di Mario. «L’apertura del Teatro romano alle scuole non è solo un atto di valorizzazione del patrimonio archeologico, ma un investimento concreto nel futuro dei giovani, ai quali si vuole offrire l’occasione di vivere la cultura in modo attivo e indimenticabile. Per loro e per noi» conclude Di Mario «sarà una settimana imperdibile ed emozionante, un’opportunità indelebile, in una cornice d’eccezione».