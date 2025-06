Fondi, Giuliano Carnevale ed Egidio Conte nominati cavalieri

Lunedì, durante le celebrazioni organizzate dalla Prefettura di Latina in occasione 79° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, due cittadini di Fondi sono stati insigniti dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica: Egidio Conte e Giuliano Carnevale.

I diplomi sono stati formalmente consegnati in Piazza del Popolo dal prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dall’eurodeputato Salvatore De Meo.





Giuliano Carnevale si è distinto per la mastodontica, infaticabile e certosina attività di raccolta, archiviazione, conservazione e catalogazione di frammenti di storia cittadina. Una passione che il dipendente comunale ha coltivato praticamente sin da quando era bambino fino a realizzare una collezione più unica che rara.

Libri, cartoline, foto d’epoca, ma anche brochure, locandine, filmati, ricerche, articoli di giornale: attualmente non c’è pubblicazione sulla storia della città che non si sia avvalsa del materiale raccolto, custodito e archiviato da Giuliano Carnevale.

«È anche grazie a lui – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, che ieri ha consegnato una onorificenza il cui iter è partito oltre dieci anni fa – se sono stati sottratti all’oblio momenti di quotidianità che, con il passare del tempo, sono divenuti a tutti gli effetti capitoli di storia cittadina. Fornendo libri, fotografie e materiale di ogni sorta – conclude il primo cittadino – Giuliano Carnevale ha fattivamente supportato importanti ricerche in particolare, ma non solo, sulla storia e sull’archeologia locale».

Il 2° Capo Np/Op Egidio Conte, attualmente sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si è invece distinto per meriti professionali grazie «elevatissime doti morali e militari di cui ha dato prova nei vari incarichi ricoperti, con ammirevole impegno, massima dedizione, indiscussa competenza, esemplare passione e notevole entusiasmo».

«Sentir parlare di attaccamento alla divisa, dedizione al lavoro, serietà e umanità in riferimento ad un mio concittadino – conclude il sindaco Maschietto – mi hanno reso orgoglioso di essere fondano e di rappresentare la comunità in un momento tanto sentito quanto prestigioso. A Egidio Conte e alla sua splendida famiglia vanno dunque, a nome dell’intera città, le più sincere congratulazioni per l’importante l’onorificenza ricevuta».

Ad accrescere il prestigio della cerimonia, oltre a sbandieratori e momenti solenni, la presenza di una delegazione della polizia locale rappresentata dall’agente Angelo Altobelli che ha sfilato con orgoglio con il gonfalone della Città di Fondi e dal vicecomandante Onorato Antonetti.

