Castelforte, la Regione finanzia le colonnine di ricarica elettrica

“L’amministrazione comunale di Castelforte esprime grande soddisfazione per l’ammissione al finanziamento, da parte della Regione Lazio, del progetto per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici”, fanno sapere il sindaco Angelo Felice Pompeo e i suoi.

Il Comune risulta infatti tra gli enti ammessi con un contributo di 18.716,85 euro, ottenuto a fondo perduto nell’ambito dell’avviso pubblico regionale dedicato alle infrastrutture per la mobilità sostenibile. “Questo risultato – dichiara il primo cittadino – è la dimostrazione concreta dell’impegno costante della nostra Amministrazione per migliorare il territorio e guardare al futuro. Ringrazio sentitamente la Regione Lazio e l’assessore Elena Palazzo per aver attivato questa misura, che sostiene i Comuni e promuove la transizione energetica. Siamo orgogliosi di poter contribuire a una mobilità più pulita e moderna anche a Castelforte”.





“La transizione ecologica – afferma il consigliere Vincenzo Gagliardi – passa anche da piccoli ma significativi passi come questo. L’installazione delle colonnine di ricarica elettrica è un tassello importante per il nostro Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. Ringrazio l’assessore Palazzo per la sensibilità istituzionale dimostrata, e confermo l’impegno dell’amministrazione nel cogliere ogni opportunità utile per rendere Castelforte un Comune più sostenibile e innovativo”.