Ragazzi in difficoltà su Monte Viola, interviene l’elicottero dei vigili del fuoco

È successo nei giorni scorsi a Itri, dove è dovuto addirittura atterrare nel campo sportivo l’elicottero dei vigili del fuoco.

A seguito della segnalazione giunta al 112, è iniziata un’operazione di recupero di due giovani in difficoltà su un sentiero nella zona di Monte Viola.





Il ragazzo e la ragazza, non avevano con sé un telefono cellulare e ciò ha reso più complesso l’operazione per via della difficoltà soprattutto nell’individuarli.

La sala operativa è riuscita a raccogliere le informazioni sulla zona e conducendo ricerche accurate attraverso il Drago VF 145 decollato da Ciampino ha individuato i due giovani, illesi seppur spaventati, recuperandoli e portandoli in salvo.