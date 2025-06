Cucciolo di gabbiano in difficoltà salvato a Gaeta

Nella mattinata odierna, il personale in servizio presso la Guardia Costiera di

Gaeta è intervenuto a tutela di un giovane esemplare di gabbiano reale, notato

nelle immediate vicinanze del Comando mentre tentava, senza successo, di

spiccare il volo.

Accertata l’incapacità dell’animale di volare autonomamente, è stata prontamente

attivata la collaborazione con l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, contattato

per fornire supporto specialistico. Le guardie del Parco, dotate delle competenze

necessarie per questo tipo di intervento, si sono recate tempestivamente sul posto

e hanno provveduto al recupero del cucciolo in sicurezza.





Il giovane gabbiano è stato quindi trasferito presso il centro di recupero faunistico

competente, dove riceverà le cure adeguate per il suo reinserimento in natura.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di collaborazione tra la Guardia

Costiera di Gaeta e l’Ente Parco Riviera di Ulisse, a tutela non solo della sicurezza

pubblica e della navigazione, ma anche della protezione della fauna locale e della

biodiversità costiera.

L’Ente Parco Riviera di Ulisse, istituito nel 1997, opera su un’area di grande

rilevanza naturalistica e storica che comprende i territori costieri di Gaeta, Formia,

Minturno e Sperlonga. L’ente svolge attività di tutela ambientale, educazione alla

sostenibilità e recupero della fauna selvatica in difficoltà.

L’episodio di oggi conferma l’efficacia della sinergia tra istituzioni nel garantire un

presidio attivo sul territorio, anche in difesa degli animali e degli ecosistemi naturali.