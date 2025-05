Fondi, nuovo giro di vite dopo gli spari: oltre 400 identificati, un arresto

Nella serata di giovedì, sul territorio della città di Fondi è stato realizzato un nuovo servizio straordinario ad “Alto impatto”. “L’attività, pianificata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e svoltasi con il supporto di tutte le forze di polizia e con il coordinamento tecnico operativo del questore Fausto Vinci, risponde alla necessità di un’efficace risposta alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini, esigenza che richiede l’azione coordinata delle forze di polizia in campo, soprattutto alla luce dei recenti fatti che hanno interessato il territorio del Comune“, sottolinea la Questura di Latina.

Nella zona del centro cittadino, all’interno di un bar, polizia e carabinieri hanno identificato tre soggetti di nazionalità italiana, trovati in possesso di sostanza stupefacente.





Uno di questi è stato arrestato in quanto indiziato di detenzione ai fini di spaccio, perché scoperto dagli operatori con 20 dosi di cocaina, per un totale di 11,02 grammi, e con denaro contante per un totale di 535 euro.

Inoltre, all’interno di uno scooter trovato in prossimità dell’esercizio, poi sequestrato da parte degli operatori, sono stati trovati 54,4 grammi di hashish divisa in 16 dosi. Il proprietario del mezzo è stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

Un terzo soggetto, trovato in possesso di una sola dose, è stato sanzionato in via amministrativa. Inoltre, all’ esercizio commerciale in questione venivano contestati lievi inosservanze della normativa Haccp nonché in materia di privacy.

Durante un posto di controllo della polizia è stato trovato in stato di ubriachezza molesta un cittadino rumeno, identificato e sanzionato. Sul versante del contrato all’immigrazione irregolare, nel pomeriggio i poliziotti dell’ufficio immigrazione del Commissariato hanno segnalato alla Prefettura due cittadini non in regola con le norme sul soggiorno: entrambi sono stati espulsi dalla Prefettura con partenza volontaria.

In totale sono state elevate 9 sanzioni al Codice della strada, tra cui tre sequestri per mancata copertura assicurativa. Le pattuglie del Commissariato di Fondi, del Reparto prevenzione crimine e della polizia stradale, unitamente al personale dell’Arma dei carabinieri del Comando provinciale di Latina e della Tenenza di Fondi, nonché della guardia di finanza con il supporto della polizia locale e della polizia provinciale hanno identificato 433 soggetti, di cui 192 stranieri. Settantadue le persone con precedenti penali o di polizia.

“I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia”, anticipa la Questura.