Spaccio di droga, arrestato 25enne ad Aprilia

Ieri, i carabinieri di Aprilia hanno arrestato un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante controlli mirati contro il traffico di stupefacenti, i militari hanno fermato l’uomo e, dopo una perquisizione nella sua abitazione, hanno trovato 28,6 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiali per il confezionamento, una macchina conta soldi e oltre 32.000 euro in contanti, ritenuti possibile frutto di attività illecita.





Tutto il materiale è stato sequestrato e la droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Dopo le procedure di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida, prevista per il giorno successivo con rito direttissimo.