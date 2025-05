Proiezione speciale del film documentario “Il sale della terra” in memoria di Sebastião Salgado

Spin Lazio Digital Academy e Associazione Giuseppe De Santis annunciano con profonda partecipazione emotiva la proiezione speciale del film documentario “Il sale della terra” (2014), che Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado hanno dedicato alla vita e all’opera del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado, recentemente scomparso.

L’appuntamento è alle ore 19.00 di venerdì 30 maggio prossimo a Fondi in via Appia lato Itri n°44, presso i nuovi locali di Spin Lazio dedicati alla formazione, tecnologicamente avanzati e confortevoli.





Questa iniziativa nasce dal desiderio di rendere omaggio a un artista che ha saputo raccontare il mondo con uno sguardo profondo, umano e compassionevole. Le sue immagini, intrise di bellezza e sofferenza, speranza e dignità, hanno contribuito a risvegliare le coscienze, mettendo in luce le fragilità del nostro tempo. È proprio in questa visione che si riflette lo spirito dell’impegno di Spin Lazio Digital Academy e dell’Associazione Giuseppe De Santis: promuovere una cultura attenta all’essere umano, alla sua storia e alle sue ferite, attraverso strumenti come la fotografia e il cinema, capaci di aprire dialoghi autentici.

“Il sale della terra” è più di un semplice ritratto biografico: è un viaggio visivo e interiore nell’opera di un uomo che ha vissuto la fotografia con approccio umanista e come impegno etico e testimonianza civile.

Questa proiezione rappresenta il primo appuntamento di un ciclo culturale che, nel corso dei prossimi mesi, sarà dedicato proprio alla fotografia e al cinema come forme espressive capaci di raccontare il mondo e interrogare il presente. Un percorso aperto a tutti, pensato per riflettere insieme sull’importanza dello sguardo, della memoria e dell’impegno artistico come strumenti di cambiamento.

Per l’occasione, Spin Lazio Digital Academy e Associazione Giuseppe De Santis rendono noto che sono aperte le iscrizioni al nuovo corso “Storytelling per l’audiovisivo” – diretto dal filmmaker ed educatore con esperienza internazionale Daniel Alegi – con inizio il 7 giugno prossimo e che fa seguito a quelli svoltisi con grande successo nei mesi scorsi “Sound Design&Music Production” e “Montare il Cinema”.

“Vi aspettiamo per ricordare insieme Sebastião Salgado e per inaugurare un nuovo cammino fatto di immagini, parole e pensiero condiviso”. Per informazioni: 348.6136965, comunicazioni@spinlazio.com.