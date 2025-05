Latina, opposizione ancora critica: “Maggioranza perde il controllo, attacchi personali e superficialità”

Una gestione superficiale, improvvisata, che danneggia il ruolo e la funzione delle commissioni consiliari. E, come se non bastasse, un clima di tensione alimentato da attacchi personali e sessisti ai danni di una consigliera. È il duplice allarme lanciato dai gruppi consiliari di opposizione di Latina, dopo la commissione congiunta Lavori Pubblici e Attività Produttive di lunedì, con sopralluogo presso il vecchio mercato annonario di via Don Morosini.

«Anche oggi (lunedì, ndr) – dichiarano i consiglieri di Lbc, Pd, M5S e Per Latina 2032 – abbiamo assistito a un esempio lampante di quanto approssimativa sia diventata la gestione delle commissioni. La seduta, richiesta dalla consigliera Ciolfi, è stata prima revocata, poi riconvocata senza alcun allegato utile a comprendere l’oggetto della discussione. Alla nostra richiesta di approfondimenti, ci è stato risposto che si trattava di una “perdita di tempo”, perché il vero scopo era recarsi in via Don Morosini».





Ma il sopralluogo si è rivelato del tutto inopportuno, dicono dall’opposizione. «Una farsa» attaccano i consiglieri, che spiegano: «Lo stabile, chiuso dal 2014, era in condizioni disastrose: abbandonato, sporco, con animali morti all’interno. Gli stessi uffici comunali presenti hanno dichiarato che l’ingresso non era autorizzato per motivi di sicurezza. La stessa presidente della commissione Attività Produttive Simona Mulè si è resa conto della situazione e a gran voce ha invitato tutti a uscire in fretta. Un comportamento inaccettabile, che ha messo in difficoltà anche i dipendenti comunali».

I gruppi di opposizione ricordano inoltre che fu proprio la consigliera Mulè, nel giugno 2024, ad opporsi con forza a un analogo sopralluogo della commissione Trasparenza presso l’ex Banca d’Italia, definendolo “improprio” in quanto area di cantiere. «Una coerenza a senso unico, che oggi lascia spazio all’improvvisazione più totale».

Alla gestione discutibile della seduta da parte della Mulè si è aggiunto un episodio ancora più grave. Durante i lavori della commissione, il capogruppo della Lega Vincenzo Valletta ha rivolto parole offensive alla consigliera Loretta Isotton, tacciandola di essere esagitata e incapace di mantenere la calma. «Frasi che rientrano nel classico armamentario sessista rivolto alle donne per delegittimarle, insinuando isteria o instabilità emotiva» affermano i consiglieri.

«Siamo rammaricati – proseguono – che nessuno in aula abbia preso le difese della consigliera Isotton, nemmeno Simona Mulè, tra le prime firmatarie della mozione per proclamare Latina “città delle donne” e coordinatrice della Consulta regionale delle donne amministratrici di Anci Lazio. Un silenzio grave, che pesa ancora di più vista la carica che ricopre».

I consiglieri di opposizione esprimono piena solidarietà alla collega Isotton e lanciano un appello diretto alla sindaca: «Chiediamo che prenda pubblicamente le distanze da quanto accaduto, richiami al rispetto e alla responsabilità i consiglieri della sua maggioranza e condanni senza ambiguità gli attacchi di stampo sessista. Da donna che ha più volte denunciato le offese ricevute sui social, non può restare in silenzio di fronte a simili comportamenti».