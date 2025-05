Il cortometraggio inclusivo degli studenti del “Pacinotti” primo al concorso del Ministero

Una scuola che si fa comunità, un’aula che diventa set, un progetto che diventa messaggio. È la straordinaria esperienza vissuta dagli studenti dell’Iti Pacinotti di Fondi nell’ambito di un progetto ispirato alla figura di San Francesco d’Assisi e dedicato ai valori dell’inclusione, dell’uguaglianza e della bellezza che nasce dalla diversità.

“Il progetto ha coinvolto studenti con disabilità insieme ai loro compagni di classe, in un percorso che ha portato alla realizzazione di un cortometraggio intenso, emozionante e profondamente simbolico”, spiegano dall’istituto. “Un’opera corale, frutto di mesi di lavoro, creatività, sensibilità e collaborazione tra alunni, insegnanti, famiglie e figure esterne che hanno offerto il loro prezioso contributo”.





“Il cortometraggio è stato interamente girato nel suggestivo territorio di Fondi e dintorni, tra scenari che uniscono arte, storia e spiritualità. La chiesa di San Francesco, con la sua atmosfera mistica, ha offerto un luogo simbolico e carico di significato per raccontare la figura del santo. Il maestoso castello baronale, con le sue antiche mura, e il raffinato Palazzo del Principe, testimonianze della grandezza storica della città, hanno fatto da sfondo a scene intense e cariche di emozione. Le riprese si sono poi spostate nell’incantevole paesaggio naturale del castagneto di Ambrifi, nel comune di Lenola, dove la luce filtrata tra gli alberi e il silenzio della natura hanno regalato un’ambientazione poetica e immersiva. A completare questo viaggio spirituale e visivo, la piccola e raccolta chiesetta di Ambrifi, che con la sua semplicità ha richiamato il senso profondo di umiltà e raccoglimento francescano”.

“Questi luoghi non sono stati solo cornice, ma parte viva della narrazione, contribuendo a rendere l’opera ancora più autentica e radicata nel cuore del nostro territorio”.

Nei giorni scorsi il cortometraggio ha ottenuto il primo posto al concorso regionale “Il Cantico: un abbraccio universale”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Regionale, come miglior testimonianza educativa sui temi dell’inclusione scolastica e della partecipazione.

VIDEO – IL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE

“I nostri studenti, con la loro interpretazione intensa e autentica hanno messo in luce risorse e possibilità, commovendo il pubblico e trasmettendo un messaggio forte e universale”, sottolineano i docenti. “Un grazie speciale va a Enrico Verardi, genitore di uno degli studenti, che ha curato le riprese e il montaggio, mettendo al nostro servizio la sua passione e disponibilità rendono il nostro cortometraggio un vero ‘capolavoro’; alla maestra Francesca Pecchia, che ha curato la coreografia; all’associazione Ynola per i costumi, e a tutte le persone che hanno creduto in questo sogno, trasformandolo in realtà. Il progetto è stato sostenuto con grande convinzione dalla dirigente scolastica Gina Antonetti che ha accompagnato ogni fase con fiducia e sensibilità. Come recita il messaggio finale del cortometraggio: ‘È nell’abbraccio all’altro che scopriamo la parte più vera di noi stessi. Ed è solo amando ciò che è fragile che rendiamo forte l’anima del mondo’. Un ringraziamento speciale va al gruppo inclusione, alla professoressa Lorena Capodiferro coordinatrice del progetto”.