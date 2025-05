Sasso lanciato in classe, ferita una studentessa del liceo

Paura, lunedì mattina, a Latina: una studentessa del liceo classico Dante Alighieri è stata ferita da un sasso. La giovane è stata colpita mentre si trovava in classe, a lezione, da una pietra scagliata dall’esterno verso la finestra, ancora non è chiaro se direttamente dalla strada o dal tetto di un palazzo di fronte all’ala della scuola interessata, quella affacciata su via Giovan Battista Vico.

Come accertato dopo il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Goretti, fortunatamente la ragazza – una studentessa del quinto anno – non ha riportato lesioni preoccupanti. Sull’episodio indagano i carabinieri, giunti al liceo con i militari della sezione Radiomobile. Al vaglio, l’eventuale presenza di telecamere che potrebbero aver immortalato elementi utili a ricostruire l’accaduto.