“Minturno Scauri 2025, un’estate da vivere”: presentato il calendario di eventi

Un calendario estremamente ricco di appuntamenti, da giugno a settembre, accenderà l’estate per residenti e turisti di tutte le età. Teatro, spettacoli, concerti, cultura e tradizione, visite guidate tra storia e natura, intrattenimento per bambini, benessere e salute, enogastronomia e tanto altro: sono questi gli ingredienti principali della rassegna “Minturno Scauri 2025, un’estate da vivere”, a cura dell’Amministrazione comunale con la partecipazione attiva delle realtà del territorio, presentata sabato 24 maggio in conferenza stampa all’Hotel Villa Eleonora. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, e l’assessore al Turismo, Giuseppe Pensiero, hanno condiviso con il numeroso pubblico presente l’agenda di eventi che renderà vivace e carica di proposte l’imminente stagione estiva.

“Abbiamo coordinato le tante proposte predisponendo un calendario davvero variegato, dinamico e di qualità – ha affermato il sindaco Stefanelli – È frutto di un attento e lodevole lavoro di squadra, per questo ringrazio l’Assessore Pensiero che insieme agli uffici preposti del Comune stanno costruendo una proposta coinvolgente che sicuramente riscuoterà il successo che merita. Sarà una lunga estate di intrattenimento e iniziative culturali, con un programma vastissimo dove non mancheranno novità e appuntamenti molto amati come le ‘Serate a Minturnae’. Per festeggiare in grande – conclude il sindaco Stefanelli – quest’anno abbiamo voluto fare del Teatro Romano una casa anche per le realtà del territorio dove, in serate dedicate, presenteranno i propri spettacoli ad ingresso gratuito”.





L’assessore al Turismo, Giuseppe Pensiero, ha presentato il fiore all’occhiello della strategia di marketing sviluppata dall’Amministrazione comunale per incrementare l’attrattiva turistica a 360°: il nuovo portale vetrina ‘Visit Minturno Scauri’. “Si tratta di una piattaforma digitale con funzionalità avanzate – ha spiegato l’assessore Pensiero – che dà ampia visibilità alle strutture ricettive e agli operatori commerciali, ma anche ai luoghi, ai servizi, all’artigianato, all’enogastronomia. Tutte le attività imprenditoriali potranno iscriversi gratuitamente e saranno così rese più facilmente reperibili dai potenziali visitatori”.

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, quest’anno si rinnova, nella sua fruizione digitale, la ‘Minturno Scauri Welcome Card’. Una soluzione pratica che le strutture dell’ospitalità possono offrire ai loro ospiti per tutta la durata del soggiorno. La card turistica dà accesso a vantaggi e agevolazioni per eventi, visite guidate e sconti nel circuito commerciale delle attività aderenti.

“MINTURNO SCAURI 2025, UN’ESTATE DA VIVERE” .

C’è palpitante attesa per i grandi eventi che faranno arrivare a Minturno importanti artisti del panorama nazionale e internazionale. Nella suggestiva cornice del Teatro Romano, da luglio ad agosto, ad allietare il pubblico ci saranno le immancabili “Serate a Minturnae” con un concentrato di spettacoli, musica e momenti culturali di altissimo valore. Si inizia il 19 luglio con “Noi Giuda”, interpretato da Massimo Ghini, e si proseguirà con “Il nuotatore di Auschwitz” che il 26 luglio vedrà sul palco Raoul Bova. Il 27 luglio sarà la volta di Umberto Galimberti con la lezione spettacolo “Il mondo delle emozioni” e si proseguirà con: Giovanni Scifoni (“FRA’ – San Francesco, la star del Medioevo”, 1 agosto); Lumina – I concerti a lume di candela (“Omaggio a Lucio Battisti”, 4 agosto); Pink Floyd Legend (“The Dark Side Of The Moon & Live at Pompei”, 9 agosto); Gianluca Gotto (“Le tre vie del benessere”, 11 agosto); per poi concludere il 16 agosto con “Uno nessuno e centomila”, di Luigi Pirandello, con Primo Reggiani e Jane Alexander.

Altri appuntamenti di rilievo ospitati al Teatro Romano, che confermano la vocazione culturale del cartellone, sono: il grande evento finale del progetto che ha coinvolto scrittori, artisti e studenti delle scuole superiori di tutta la provincia dal titolo “Che ci faccio qui?” che vedrà protagonista il cantautore e autore teatrale Simone Cristicchi (29 maggio); la Serata in onore del Senatore Mario Costa con l’Orchestra del maestro Umberto Scipione (6 luglio); “I migliori anni. 60 anni di musica” con Gianni Donati (20 luglio); e il coinvolgente Festival Internazionale di musica classica Riviera di Ulisse con i “Concerti di Fryderyk Chopin” a cura di Luigi Carroccia e l’Ensemble d’archi dell’Orchestra da Camera di Mantova che propongono i concerti per pianoforte e orchestra n. I op. 11 e n. II op. 21 nelle versioni per quartetto d’archi (gli eventi sono ad ingresso libero).

Il Teatro Romano, per la prima volta, ospita anche gli eventi promossi dalle realtà del territorio tra saggi, recite e spettacoli. Le serate a Minturnae con “Vivi il Teatro!”, 8 in totale, sono tutte ad ingresso gratuito: 23 maggio, “Saggio di fine anno: Musicalmente noi” (Istituto Comprensivo Marco Emilio Scauro); 6 giugno, “Oltre il REF: Spettacolo di fine anno” (Asd Disequilibri Moving); 7 giugno, “Sfilata Capricciosa. Serata di beneficienza” (Ass.ne Le Capricciose); 13 giugno, “Elmer l’Elefantino: Recita di fine anno” (Ass.ne Mary Poppins); 22 giugno, “Il Piccolo Principe. Spettacolo di Danza” (Asd Fisicodancemania); 26 giugno, “Mito, parole e arte: Spettacolo teatrale” (Ass.ne Paese Mio e delle Amene Contrade Minturnesi); 27 giugno, “CDR 861 – We Are The World: Spettacolo di danza” (Centro Danza Renversé); 28 giugno, “Un viaggio musicale attraverso il tempo” (Centro attività musicali e culturali Artea).

A grande richiesta torna all’Arena Mallozzi “Tutti giù dal Palco” XIII edizione del Marameo Festival, che, da luglio ad agosto, con cadenza settimanale, propone 8 spettacoli per tutta la famiglia. La programmazione del seguitissimo festival del teatro per ragazzi di Scauri prevede: 10 luglio, “Il gatto con gli stivali” (I Guardiani dell’Oca); 17 luglio, “I Musicanti di Brema” (Teatro Bertolt Brecht di Formia); 24 luglio, “La bella addormentata” (Proscenio Teatro); 31 luglio, “Il Pifferaio di Hamelin” (Teatro Verde); 7 agosto, “Hansel e Gretel” (Molino d’Arte); 13 agosto, “Don Chisciotte” (Teatro Bertolt Brecht); 21 agosto, “La favola delle Tre Melarance” (Teatro Bertolt Brecht); 28 agosto, “Robin Hood nel Castello di Nottingham” (I Guardiani dell’Oca). Il 3 luglio, al Parco Robinson, si assisterà all’esperienza del teatro inclusivo che promuove l’integrazione delle disabilità quale originale fonte creativa. Divertimento e sorrisi saranno garantiti anche dall’animazione itinerante che, durante l’estate, toccherà tutte le frazioni di Minturno.

Spazio anche alla riscoperta dei luoghi storici e naturalistici con le visite guidate “Percorsi nel Tempo… la storia si racconta”. Il pubblico si troverà a tu per tu con personaggi di fantasia provenienti da epoche passate e sarà guidato, attraverso racconti storico-artistici teatralizzati, in un’esperienza immersiva tra le strade del centro storico di Minturno e nelle meraviglie del Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando. Per gli appassionati di passeggiate storiche nella natura sono inoltre proposti walking tour all’aria aperta a Scauri e nel Parco di Gianola e Monte di Scauri (Riviera di Ulisse). Questo il programma delle visite che si svolgeranno da giugno a settembre: “Lucilla Apicata nella sua Minturnae” (al Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando) il 20 giugno, 4 e 18 luglio, 8 agosto, 5 settembre; “A Traetto con Madama Violante” (Borgo di Minturno, Castello e Chiese) il 27 giugno, 11 e 25 luglio, 22 agosto, 12 settembre; “Scauri – Walking tour” (Scauri e Parco di Gianola e Monte di Scauri) il 9 luglio e 12 agosto. Da luglio a settembre sarà possibile prendere parte anche ai tour religiosi “Minturno nel Giubileo – Viaggio alla scoperta delle Chiese cittadine” per apprezzare, nell’Anno Santo, storia, fede, capolavori sacri e tesori artistici che custodiscono.

L’estate celebra anche le eccellenze enogastronomiche, con Fontana Perrelli che diventerà centro del gusto con la “Sagra della Pasta al Torchio” (5-6 luglio) e la “Sagra della Vacca Marchigiana” (6-7 agosto).

La grande novità di quest’anno è la “Scauri Night Vibes”, la notte degli artisti di strada, che intratterrà la movida estiva sul lungomare il 20 luglio.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al benessere e alla salute, al ballo e allo sport, come le due giornate “International Yoga Day” (21-22 giugno) promosso da Yoga Room di Marina di Minturno. L’evento, che darà a tutti la possibilità di praticare gratuitamente la disciplina, con la guida di insegnanti esperti, culminerà il 22 giugno con la speciale lezione e meditazione al tramonto sulla suggestiva Torre di Scauri. Ci sarà occasione per tutti di vivere momenti di benessere psico-fisico, relax e crescita personale con i corsi gratuiti di yoga all’aperto, in riva al mare, ogni venerdì di luglio e agosto sulla Terrazza sul mare. Per chi ha voglia di ritmo, da giugno ad agosto, arriva “Swing sul mare” con lezioni gratuite e social dance in quattro date arricchite da DJ set e live band. Per gli appassionati di basket, l’Arena Mallozzi ospiterà il torneo inserito nel calendario “Estathè 3×3 Italia Circuit 2025” (dal 18 al 20 luglio).

Tra gli eventi divenuti simbolo dell’estate, ci sono le più amate manifestazioni che scaldano il lungomare, le feste della tradizione e le rievocazioni storiche. Si parte con il consueto saluto ai turisti “Benvenuti a Scauri” (previsto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio) passando per la “Sagra delle Regne” (Minturno, 7-15 luglio), l’antica festa del grano, che sarà anticipata il 6 luglio dalla Giornata di Mietitura in località Pantano Arenile. Ad infiammare il centro storico di Minturno (piazza Portanova) ci penserà il 12 luglio la messa in scena dell’assalto al Castello da parte del corsaro Dragut e, il giorno seguente 13 luglio, si replica con l’esibizione dei gruppi folkloristici italiani e internazionali. La maestosa e coloratissima sfilata dei gruppi folk renderà frizzante il lungomare il 15 luglio. Tutto d’un fiato, la lunga cavalcata estiva ritrova infine il popolarissimo happening sul lungomare “Arrivederci a Scauri” (22-24 agosto) e il meglio degli artisti italiani al “Minturno Musica Estate” (Minturno, 31 agosto e 1 settembre) in concomitanza delle celebrazioni in onore di Maria SS. delle Grazie (Patrona della città). Da giugno a settembre, si avvicenderanno anche le varie feste religiose all’insegna dello stare insieme e del buon cibo: Sant’Antonio (13 giugno), Madonna del Carmine (19-20 luglio), SS. Nicandro Martire (9-10 agosto); San Leonardo (16-17 agosto), Madonna Immacolata (7-9 settembre), Madonna della Libera (19-21 settembre). Completa il cartellone estivo, il Raduno Interregionale dei Carabinieri, promosso dall’Ispettorato Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (piazzale Sieci, dal 26 al 28 settembre).

Per tutte le informazioni sulla rassegna degli eventi “Minturno Scauri 2025, un’estate da vivere” è possibile rivolgersi all’Ufficio Turismo – Cultura (0771 6608231 / 0771 6608256) e allo IAT Scauri – Regione Lazio presso l’Arena Mallozzi sul lungomare di Scauri (0771 1978099) operativo dalla metà di giugno. I biglietti in vendita si possono acquistare online su Ticketone oppure recandosi presso la Proloco di Minturno in via Appia, 294 (0771 658528).