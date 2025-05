Kickboxing, Lenola sul tetto d’Italia: Diego Di Maggio è campione Wtka Pro

Il 18 maggio a Roma, nella cornice adrenalinica di Stazione Birra, si è scritto un nuovo capitolo della kickboxing italiana. Il Royal Circuit, organizzato dalla Fit4Fight Promotion, ha regalato al pubblico uno spettacolo di altissimo livello, culminato con una vittoria che ha fatto esplodere d’orgoglio un intero paese: Diego Di Maggio, giovane atleta di Lenola, ha conquistato il titolo italiano professionistico nella categoria 69,900 kg, nelle spettacolari regole del K-1.

Nel main event della serata, Di Maggio ha affrontato il temibile Santyago Angelini in un match senza sconti. Con determinazione, strategia e un perfetto controllo del ring, Diego Di Maggio ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime riprese, dimostrando solidità tecnica e grande lucidità tattica. La vittoria, meritata e accolta con un boato dalla folla, lo consacra ufficialmente campione italiano Wtka Pro e conferma il livello eccellente raggiunto dal team Rotts, punto di riferimento nel panorama nazionale degli sport da combattimento.





Fondata in Italia, la Wtka – World Traditional Kickboxing Association – si è affermata nel tempo come una delle federazioni di riferimento nel panorama degli sport da combattimento, promuovendo eventi nazionali e internazionali, tra cui i prestigiosi campionati del Mondo Wtka, che ogni anno attirano migliaia di atleti da tutto il globo.

Il nome di Diego Di Maggio brilla ora tra i grandi del ring, grazie al lavoro quotidiano svolto con il team e sotto la guida esperta del maestro Bruno Romano, figura centrale nella fucina di campioni di Fondi. «Diego ha dimostrato un carattere e una determinazione fuori dal comune – ha commentato il maestro Bruno Romano –. Il suo successo è il frutto di sacrificio, disciplina e cuore. Sono orgoglioso di averlo allenato e di vedere che tutto il lavoro svolto insieme ha portato a questo risultato straordinario». Un traguardo importante, dunque, simbolo di una comunità intera che cresce, sogna e combatte insieme ai suoi ragazzi; una comunità che ha tifato, atteso, sperato e che finalmente può festeggiare.

«Questa cintura non è solo mia, ma di chi ha creduto in me fin dal primo giorno: il mio maestro, la mia squadra e la mia famiglia. E naturalmente, la mia terra, Lenola, che porto sempre con orgoglio sul ring» ha dichiarato Diego, emozionato, subito dopo la vittoria. A Stazione Birra si sono disputati oltre 35 match di contatto pieno e 8 incontri professionistici nel gala serale. Ma uno solo ha acceso l’orgoglio collettivo, che da Roma ha risuonato forte fino ai monti Aurunci. Ed è lo stesso che potrebbe aprire nuove opportunità anche in campo internazionale. Con questo successo, Diego Di Maggio entra di diritto tra i grandi nomi della kickboxing italiana, consapevole che ogni sfida è solo un punto di partenza verso nuovi obiettivi. E per la sua comunità, è già leggenda.