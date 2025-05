Ex Colonia Di Donato nel degrado, l’esposto del consigliere Carta

Il consigliere comunale di Formia Alessandro Carta interviene per riaccendere i riflettori sull’annoso stato di degrado dell’ex Colonia Di Donato, su cui domenica ha anche inviato un esposto indirizzato al sindaco, alla polizia locale e ai carabinieri.

“Era il campetto dove si giocavano i tornei più belli, punto di ritrovo e di socializzazione di tante generazioni di ragazzi. Oggi, il campo è in completo stato di abbandono e degrado, con parte della recinzione esterna mancante, attrezzature danneggiate e immondizia sparsa ovunque, in particolare nella parte riservata alle panchine. Vedere il campetto dell’ex Colonia di Donato in queste condizioni fa piangere il cuore”.





“Questa situazione ha attirato l’attenzione di persone che, danneggiando la porta di ingresso del campo, hanno occupato il piano terra dell’immobile, creando un ambiente potenzialmente pericoloso per la comunità. Tutto ciò può rappresentare un rischio per la sicurezza dei residenti, in particolare dei ragazzi e dei bambini che potrebbero avvicinarsi al campo”.

“Per questi motivi, anche su sollecitazione dei carabinieri intervenuti sul posto, ho presentato un esposto al Comando di polizia municipale per valutare la situazione e prendere le misure necessarie per ripristinare la sicurezza e la legalità nell’area”.

“Infine, ho invitato il sindaco e l’amministrazione tutta ad intervenire al più presto per la riqualificazione del campo sportivo e dell’immobile adiacente, sollecitando anche l’intervento di Frz per la pulizia dell’area. Mi auguro che si intervenga al più presto”.