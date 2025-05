Elezioni a Itri, Andrea Di Biase nuovo sindaco: “Massimo impegno per la comunità”

A Itri si chiude anche l’ultimo commissariamento: le elezioni amministrative si sono chiuse con il paese che ha scelto come nuovo sindaco Andrea Di Biase. Architetto alla guida della lista Itri 2035, ha primeggiato su altri tre aspiranti alla fascia tricolore, Agresti, Fargiorgio e Gelfù. “Prometto il massimo impegno per il bene della comunità”, le prime parole del neo-primo cittadino, che ha fatto mancare un ringraziamento anche all’assessore regionale Elena Palazzo per il sostegno durante la campagna elettorale.

“Un grande onore. Una grande responsabilità”, esultano da Itri 2035. Ce l’abbiamo fatta. I cittadini di Itri hanno scelto di guardare avanti, insieme a noi. Grazie a chi ha creduto in questo progetto fin dall’inizio, a chi lo ha sostenuto con coraggio e passione, a chi oggi ci consegna una fiducia che non sprecheremo. Da domani si comincia: Itri 2035 non è mai stato uno slogan. È e sarà il nostro impegno quotidiano. Inizia il futuro. Inizia con voi”.





“Andrea Di Biase è il nuovo sindaco di Itri. Congratulazioni a lui e a tutti i componenti della Lista Itri 2035!”, le parole dell’assessore Palazzo. “Questa vittoria apre nuove prospettive per la città di Itri, che potrà finalmente contare su una filiera istituzionale solida e coesa tra Comune, Regione e Governo nazionale. Andrea, insieme a tutta la squadra che lo ha sostenuto con determinazione, ha dimostrato di avere una visione concreta e sono certa che saprà guidare Itri con competenza, passione e senso delle istituzioni. Da parte mia e della Regione Lazio, ci sarà piena collaborazione per costruire insieme un futuro di sviluppo e benessere per la nostra amata Itri”.